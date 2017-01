Ufopa seleciona candidatos para residência multiprofissional em Saúde da Família

Gratuitas, as inscrições para a seleção serão realizadas de 2 a 13 de janeiro de 2017.

O Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu seleção para o programa de pós-graduação “Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família para as populações do Baixo Amazonas”, que tem por objetivo a formação de profissionais especializados para atuação em unidades de atenção básica. São três vagas destinadas a profissionais, com nível superior, das áreas de Enfermagem (1 vaga), Odontologia (1 vaga) e Farmácia (1 vaga).

Gratuitas, as inscrições para o processo seletivo de candidatos serão realizadas no período de 2 a 13 de janeiro de 2017, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, no Instituto de Saúde Coletiva da Ufopa, situado no 2º andar da Unidade Amazônia, na Av. Mendonça Furtado, nº 2946, bairro de Fátima, em Santarém.

A seleção ocorrerá em duas etapas: prova escrita, a ser realizada, na sede do programa, das 9 às 12 horas, no dia 30 de janeiro de 2017; e análise de currículo e entrevista, que ocorrerá no período de 9 a 10 de fevereiro de 2017. A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no mural do Instituto de Saúde Coletiva e no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br/editais/isco.

Com duração de dois anos, o curso de especialização será realizado no período de 6 de março de 2017 a 6 de março de 2019, na Ufopa e nas comunidades e unidades básicas de saúde do município de Santarém (PA). Os residentes selecionados terão direito a uma bolsa de estudo, no valor de R$3.330,43, a ser pago pelo Ministério da Educação (MEC).

Além de possibilitar a interiorização do ensino na área de saúde, estimulando também a produção científica na atenção básica, o curso tem por objetivo capacitar profissionais para atuarem no planejamento e na execução de ações de assistência ao usuário, ensino-aprendizado, gestão e compromisso social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira o Edital de seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família para o período letivo de 2017-2019.

Mais informações na Secretaria do Programa, situada no Isco, Unidade Amazônia; pelo e-mail secexec.isco@gmail.com; ou pelo telefone (93) 2101-6766.

Fonte: RG 15/O Impacto e Maria Lúcia Morais/Ufopa