Chapecoense entra em campo pela 1ª vez após acidente

Na Copa SP de Futebol Júnior, Verdão do Oeste disputará uma partida oficial pela primeira vez após acidente.

Nada contra o adversário, mas nesta terça-feira (3) a torcida por um time estará acima de qualquer paixão pelo futebol. Em Porto Feliz, interior de São Paulo, a Chapecoense disputará pela primeira vez uma partida oficial após o trágico acidente com o elenco profissional às vésperas da decisão da Copa Sul-Americana, na Colômbia. Chapecoense e Nova Iguaçu-RJ se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio Ernesto Rocco, no interior paulista, pela primeira rodada do Grupo 14 da Copinha.

Fora de campo a Chapecoense trabalha intensivamente na reconstrução do seu departamento de futebol após a tragédia que vitimou 71 pessoas, sendo boa parte jogadores, integrantes da comissão técnica e da diretoria do clube. Dentro dele, a esperança de um futuro melhor estará nos pés de 20 atletas e de outras pessoas que trabalham para manter o Verdão do Oeste crescendo dentro do cenário nacional e internacional do futebol.

A tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia, em 29 de novembro, mudou, inclusive, o planejamento do time sub-20. A equipe havia vencido o Criciúma no primeiro jogo do Campeonato Catarinense da categoria um dia antes da queda do avião da LaMia. O segundo jogo, que aconteceria na semana seguinte, foi cancelado. Em dezembro a equipe também participaria da Copa Rio Grande do Sul de Futebol Sub-20, mas cedeu sua vaga em função do acidente.

Será a terceira participação do Verdão do Oeste no principal campeonato de base do Brasil. O grande objetivo é passar da primeira fase pela primeira vez. Além disso, vários jogadores serão observados pelo técnico Vagner Mancini de olho na composição do elenco para a temporada. Antes mesmo do início da Copinha, quatro atletas foram chamados para o profissional: Gabriel, Hiago, Guarapuava e Perotti.

A Chapecoense integra o Grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado do Desportivo Brasil, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu-RJ. Na partida que abre as disputas na chave, às 14h, Desportivo Brasil e Sampaio Corrêa se enfrentam também no estádio Ernesto Rocco.

Fique de olho

Um dos atletas que está em São Paulo é o meia Lima, considerado umas das joias das categorias de base do clube. O jogador irá disputar sua segunda Copinha. No ano passado o atleta foi titular em uma das partidas e entrou no decorrer de outras duas. O meia de 17 anos já recebeu sondagens de grandes clubes brasileiros, mas possui contrato com a Chape até o final de 2018.

48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior

Em 2017, a Copinha terá 120 clubes, divididos em 30 grupos de quatro participantes. No ano passado, foram 112. Estão contempladas equipes de todas as unidades da federação. E uma de fora do país: o Pérola Negras, do Haiti, que já havia participado na edição de 2016. Cada clube deve inscrever 25 jogadores – ou seja, a competição pode receber até 3 mil atletas.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as etapas eliminatórias. Dos 60 times classificados, sobram 30, e os 15 vencedores irão para as oitavas de final junto com o eliminado de melhor campanha – que ganha sobrevida.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ampliou para seis o número de substituições. Mas elas precisam ser feitas em até três paradas, para não acarretar em impacto no tempo de jogo.

Fonte: Globoesporte.com