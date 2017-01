Prefeito manda abastecer PSM e HMS de medicamentos

Prefeito Nélio Aguiar, secretário Edson Filho e chefe de gabinete Erasmo Maia estiveram no almoxarifado do Hospital.

O primeiro dia de trabalho do prefeito Nélio Aguiar foi marcado por várias atividades. O prefeito saiu do gabinete e junto com integrantes do governo foi ouvir a demanda dos moradores no bairro Vigia, localizado na periferia do município.

Apesar do mau tempo ter impedido a ação de limpeza que estava programada para o bairro, o prefeito Nélio Aguiar acompanhado da primeira dama e titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Celsa Brito; do secretário de infraestrutura, Daniel Simões; do chefe de gabinete Erasmo Maia e do vereador Chiquinho da Umes foi até o bairro ouvir as reivindicações dos moradores pessoalmente.

O prefeito ressaltou a importância de governar da periferia para a área central. “Não podemos ficar só cuidando da área central da cidade e esquecendo os bairros mais afastados, onde nós temos os maiores problemas. Temos que planejar, pensar e fazer projetos que atendam essas áreas. Precisam de iluminação pública, de escolas, de postos de saúde. Temos que ter um governo que se faça presente nessas áreas, para transformar a mudança na vida das pessoas. Queremos fazer um governo de transformação”, afirmou.

Segundo a associação de moradores, o bairro Vigia possui 650 famílias. A área é de ocupação e está nos planos para ser regularizada pela prefeitura.

VISITA AO PSM E HMS: Após a visita ao bairro, o prefeito seguiu para o almoxarifado do Hospital Municipal, onde acompanhou a chegada de materiais que foram solicitados pelo novo secretário de saúde, Edson Filho. Segundo o secretário, durante a transição de governo foram encontradas quantidades mínimas de materiais para atender os pacientes do Pronto Socorro Municipal (PSM), Hospital Municipal de Santarém (HMS) e Serviço Municipal de Nefrologia. Como medida emergencial, por se tratar de um serviço essencial, foram recebidos 283 volumes de materiais.

“Sabemos que nossos recursos estão restritos, mas temos como prioridade o abastecimento e a normalização dos serviços, dando suporte necessário aos profissionais. Hoje foram entregues agulhas, seringas, antibióticos, dentre outros materiais. A saúde emergencial não para e não pode parar”, pontuou Edson Filho.

No fim do dia, o prefeito participou junto com o secretariado da apresentação da foto que fica no gabinete protocolar no Centro Cultural João Fona. É tradição sempre que um novo prefeito assume a administração municipal que uma pintura seja colocada na sala. “É um momento histórico. Aqui já funcionou a Prefeitura de Santarém e temos aqui uma galeria de todos que já foram prefeitos do município. Esse gabinete protocolar é utilizado para receber autoridades nacionais e internacionais. É um ritual que tem um significado muito grande para história de Santarém”, explicou o prefeito.

O primeiro dia de governo encerrou com reunião do secretariado no gabinete oficial do prefeito.

VISITA AO CAIS DE ARRIMO: O prefeito Nélio Aguiar juntamente com o secretário Municipal de infraestrutura, Daniel Simões e a coordenadora Municipal de Defesa Civil, Laura Lopes, realizarão uma visita técnica, às 9h, nesta terça-feira (3), no cais de arrimo na Avenida Tapajós, no trecho que cedeu (entre Silva Jardim e Augusto Monte Negro) no mês de dezembro de 2016. O objetivo é a partir de uma análise inicial elaborar um projeto para tentar corrigir o problema.

Fonte: RG 15/O Impacto, Karla Lima e Ailanda Tavares