São Francisco mostra a cara do grupo

Atacante Bartola disputou a Segundinha pelo Castanhal e agora está no leão santareno.

Após serem dados como acertados com o clube, os jogadores Jayme, Elielton e Perema negociaram com outras equipes. Diante da frustração pública do seu planejamento, a diretoria do São Francisco tomou a medida de não anunciar nem confirmar a aquisição de atletas antes que eles assinassem com o clube e se encontrassem em Santarém. Porém, ontem, o mistério começou a acabar. Com o começo da chegada dos novos jogadores à cidade, a direção do Leão confirmou o plantel de 24 atletas que deve começar a temporada 2017. A reapresentação do elenco alvinegro está marcada para esta terça-feira.

Ontem, o lateral-esquerdo Sousa, o goleiro Edielson e o volante Michael desembarcaram em Santarém. O zagueiro Charles, o atacante Bartola e o zagueiro Clayton He-Man, ex-Baré-AC, devem chegar hoje. “Nem todos os jogadores chegaram ainda. O acerto está feito, mas acertar as passagens aéreas para esse período nem sempre é fácil. De toda forma, eles devem chegar a Santarém até a quarta-feira e aos poucos vão se integrando ao plantel”, explicou o presidente do clube, Bruno Moura.

No grupo de 24 atletas divulgado à imprensa há muitas mudanças em relação ao elenco que foi vice-campeão paraense do ano passado. Aldair, Rodrigo Santarém, Helinho, Caçula e Ricardinho são os remanescentes, mas Souza e Bartola defenderam o clube na última Série D. He-Man enfrentou o Leão na primeira fase da competição; já Patrick e Kiko foram revelados na peneira que o clube promoveu nas últimas semanas.

ARTILHEIRO

Artilheiro do Parazão 2016 com oito gols com a camisa do rival São Raimundo, Jeferson Monte Alegre foi descartado pela direção azulina. Após defender sem muito brilho o Leão de Santarém no Brasileiro da quarta divisão, o atleta negociava para retornar no Parazão deste ano, mas preferiu acertar com o Maringá-PR.

Fonte: Taion Almeida/Diário do Pará