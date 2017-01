Seminfra, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros vistoriam estrutura do cais de arrimo

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; o secretário Municipal de infraestrutura (Seminfra) Daniel Simões e a coordenadora Municipal de Defesa Civil, Laura Lopes, realizaram na manhã desta terça-feira, 03/01, uma visita técnica para avaliar as condições estruturais do cais de arrimo. O trecho visitado pela equipe cedeu após fortes chuvas. A vistoria contou com a participação do tenente coronel Cláudio Rêgo do 4º Grupamento de Bombeiros Militar.

O secretário Daniel Simões destacou a elaboração de um projeto de engenharia. “Temos que agir rápido para poder não deixar o rio subir e os problemas serem maiores. Vistoriamos os pontos mais críticos, principalmente na parte que cedeu localizada entre a Silva Jardim e Augusto Montenegro”.

Para o prefeito Nélio Aguiar é essencial um trabalho preventivo e emergencial. “Vamos realizar uma ação conjunta: Defesa Civil, Seminfra e Corpo de Bombeiro, para levantar todos os danos estruturais da orla e identificar os riscos para quem passa pelo local. Estamos preocupados porque a cada enchente os danos se agravam, mas vamos juntar os laudos técnicos e enviar para a Defesa Civil estadual e nacional para que as providências sejam tomadas. Não vamos esperar ocorrer uma tragédia para correr atrás de uma solução”.

O gestor municipal ainda afirmou que existe um projeto para Santarém, porém, o entrave é a questão de recursos destinados ao Município. “Temos um projeto, nosso problema agora é financeiro. Vamos encaminhar para o Ministério das Cidades e cobrar tecnicamente para conseguir o recurso”, finalizou.

Fonte: RG 15/O Impacto e Karla Lima