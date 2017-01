Centro de Distribuição dos Correios pega fogo em Santarém

O Centro de Distribuição Domiciliar de Santarém (CDDS), da agência dos Correios localizada na Avenida Anísio Chaves, distante 100 metros da Jasmim, no bairro Jardim Santarém, pegou fogo na noite de terça-feira (03).

Informações de funcionários do CDDS são de que correspondências que chegaram e encomendas na terça-feira queimaram tudo. O prejuízo é grande, mas direção dos Correios informa que as pessoas e empresas prejudicadas serão indenizadas.

Homens do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho para apagar o incêndio, que até agora não se sabe como começou. As causas do incêndio serão investigadas.

Fonte: RG 15/O Impacto