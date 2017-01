Prefeitura libera uso gratuito dos sanitários nos mercados de Santarém

No governo do ex-prefeito Alexandre Von as pessoas que procuravam os mercados de Santarém (Mercadão 2000, Mercado Municipal e Mercado Modelo) e que precisavam usar os banheiros desses logradouros públicos para fazer suas necessidades fisiológicas, tinham que pagar uma certa quantia em dinheiro.

Vendo que essa cobrança era ilegal e que o dinheiro pago para usar os banheiros desses logradouros, principalmente no Mercadão 2000, serviria para uma pessoa fazer sua refeição no Restaurante Popular, o prefeito Nélio Aguiar baixou uma portaria determinando que a partir da última segunda-feira (02) não será mais preciso pagar uso desses banheiros.

Uma boa iniciativa do atual governo, que começa fazendo o melhor para o povo.

Fonte: RG 15/O Impacto