Trabalhadores levam 300 chibatadas após protesto

Dezenas de trabalhadores estrangeiros foram condenados a chibatadas e a prisão após protestarem por não terem sido pagos durante vários meses pela empresa petrolífera Binladin Group, na Arábia Saudita, segundo publicou na terça-feira (3) a imprensa local.

Os jornais Al Watan e Arab News não indicaram a nacionalidade dos 49 funcionários expatriados afetados por essas medidas.

De acordo com o Al Watan, vários trabalhadores estrangeiros foram condenados a quatro meses de prisão e 300 chibatadas por dano ao patrimônio público e incitação a distúrbios. Outros receberam penas de 45 dias de prisão.

Assalariados do setor da construção, especialmente das empresas Binladin Group e Saudi Oger, não recebem seus salários desde a queda das receitas de petróleo do governo saudita, que não tem pago as empresas privadas que realizam as grandes obras estatais.

Em maio, o Arab News informou que os trabalhadores, indignados por não ter sido pagos, queimaram vários ônibus do Binladin Group, em Meca. As autoridades confirmaram que sete ônibus haviam sido incendiados, sem informar o motivo.

Fonte: RFI