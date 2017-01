Belém tem a 3ª alimentação mais cara do Brasil

A tradicional farinha, que não pode faltar na mesa do paraense, puxou a alta dos alimentos.

O custo da cesta básica aumentou nas 27 capitais brasileiras, no acumulado de 2016, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores altas ocorreram em Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%) e em Belém (16,70%). Por outro lado, as menores variações foram no Recife (4,23%), Curitiba (4,61%) e São Paulo (4,96%). Na comparação entre novembro e dezembro, o valor da cesta diminuiu em 25 cidades. As quedas mais expressivas foram em Aracaju (-5,11%), Campo Grande (-4,16%) e São Luís (-4,13%). Em Belém, a cesta básica de dezembro ficou em R$ 410, quase metade do salário mínimo (R$ 880).

FARINHA

Na capital paraense, a alta no preço da alimentação básica atingiu quase 17%, superando a inflação no período, estimada em 6,47%. Segundo o Dieese/PA, no ano passado a maioria dos produtos que compõem a cesta apresentou alta de preços, com destaque para a farinha de mandioca com reajuste de 63,16% de janeiro a dezembro. O feijão, que durante o primeiro semestre virou artigo de luxo na mesa do paraense, atingiu aumento de 47,76%, seguido da manteiga (alta de 47,67%), banana (33,74%), café (26,61%), leite (24,15%), açúcar (18,03%), pão (13,59%) e arroz, cujo preço aumentou 11,34%. Também no mesmo período, o destaque positivo para o consumidor foi a queda no preço do tomate, com recuo de 14,02%.

As pesquisas do Dieese mostram, ainda, que, com base no maior custo apurado para a cesta básica nacional e levando em consideração o preceito constitucional, que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para alimentar o trabalhador e mais três pessoas de sua família – suprindo suas necessidades com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência -, o valor ideal do mínimo seria de R$ 3.856,23. Ou seja, 4,38 vezes maior do que o atual salário mínimo: R$ 880.

Quanto custa?

CESTA básica EM BELÉM (DEZEMBRO DE 2016)

Carne: R$ 22,15 (quilo)

Leite: R$ 5,14 (litro)

Farinha: R$ 7,13 (quilo)

Tomate: R$ 4,11 (quilo)

Pão: R$10,95 (quilo)

Banana: R$ 7,61 (dúzia)

Café: R$22,22 (quilo)

Açúcar: R$ 3,60 (quilo)

Óleo: R$ 3,94 (900ml)

Manteiga: R$ 34,79 (quilo)

Feijão: R$ 6,59 (quilo)

Arroz: R$ 2,65 (quilo)

TOTAL R$ 410,71

Fonte: Dieese e Diário do Pará