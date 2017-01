Bocão Ed. 1127

AZUL

Essa companhia de transporte aéreo é de péssima qualidade. Vários passageiros entraram em contato com a coluna para reclamar. Não está seguindo o plano de voo, ou seja, só pousa na cidade se a lotação estiver completa, com isso prejudica os passageiros. E em outra oportunidade atrasa o voo até completar a lotação. A Anac deveria investigar a situação em respeito ao usuário.

COSANPA

Agora que não vai funcionar. O Jatene parece que quer acabar de vez com Alexandre Von, oferecendo a diretoria da companhia, já que a Cosanpa não funciona em Santarém, não produz resultado e Alexandre sem ter conhecimento técnico não vai fazer nada, vai piorar sua imagem junto à população de Santarém. Quem deveria assumir por competência, lealdade e dedicação é o engenheiro Wsnand Ribeiro.

PIXICA

Tenho certeza que o secretário Pixica vai realizar um excelente trabalho. É competente, responsável e dedicado. Pixica já demonstrou isso quando assumiu pela primeira vez a pasta. Agora, com um planejamento já aprovado pelo prefeito Nélio, vai colocar em prática e desenvolver seu trabalho.

ÔNIBUS DESRESPEITAM IDOSOS

O descaso é grande por parte dos coletivos que prestam serviços em Santarém com relação aos idosos, que denunciam que não têm mais espaços para eles dentro dos ônibus. Antes, as empresas de ônibus colocavam três bancos para essa classe que já trabalhou muito, agora os coletivos só colocam à disposição um banco, fazendo com que muitos idosos que pegam os ônibus fiquem em pé durante o trajeto. Isso sem falar em pessoas especiais, como mulheres grávidas, que muitas das vezes ficam em pé por falta de espaço ou por desrespeito dos mais novos que não se levantam para essas pessoas. Essa denúncia o novo titular da SMT deve investigar e punir os proprietários dessas empresas.

ABUSO

Talvez agora com o novo titular da SMT acabe o abuso de motoristas na orla de Santarém, mais precisamente no trecho entre o Mercado Modelo e a Receita Federal. Nesse local os motoristas estacionam nos dois lados da pista e os caminhões que precisam descarregar mercadorias nas embarcações estacionam em fila dupla, ocasionando um engarrafamento todo dia. Ninguém respeita nada e é muito difícil observarmos um agente de trânsito no local.

FALTA DE RESPEITO

É o que podemos chamar para quem administra ou administrava a vila balneária de Alter do Chão. Além de faltar remédios no posto de saúde, o lixo não estava sendo recolhido das ruas e, o pior, os caixas eletrônicos ficaram sem dinheiro por mais de 7 dias, principalmente na virada do ano. A vila estava lotada de turistas, mas não podiam sacar dinheiro, quem tinha carro veio em Santarém. Quem saiu no prejuízo foram os empresários e os pequenos vendedores, que deixaram de vender ou de hospedar clientes.

CALOTE DO DETRAN

Um leitor, em carta enviada à coluna, mostra sua indignação e revolta com o Detran. Ele conta que pode ter levado um calote do órgão que comanda o trânsito no Pará. Veja o desabafo: “Bocão, comprei uma moto no leilão do Detran em agosto de 2016 e até agora não pude documentar a moto e transferir pro meu nome. Vou no Detran e a moto está com multas e documentos atrasados no valor 3.600 reais. Quando participei do leilão, o edital dizia que o veículo seria entregue todo documentado e sem dívida nenhuma. Vou ter que gastar mais dinheiro e contratar um advogado para acionar a Justiça. Será que eles estão fazendo isso com todos que participam dos leilões?”.

ALERTA POLICIAL

Em virtude da grande onda de violência que se assola em nosso País, principalmente agora com o massacre de presos em Manaus e a fuga de vários deles, a Polícia está atenta e preocupada. Um policial mandou a seguinte carta à coluna: “Vou passar umas dicas para a galera ficar atenta. Quando um policial pedir para você parar o seu veículo, esteja ele em uma blitz ou em uma abordagem de viatura, obedeça e pare, desligue o motor e desça os vidros das portas e acenda a luz interna do carro. Se estiver de moto pare a moto, desligue o motor e retire o capacete, nunca leve as mãos no bolso da calça ou bermuda no intuito de pegar o celular ou os documentos do seu carro, o policial pode interpretar como uma tentativa de sacar uma arma e realizar um disparo. Espere sempre o policial lhe pedir algo, Vamos ficar atentos, pois a ordem é endurecer para cima da bandidagem, não se preocupem se o seu carro ou sua habilitação estiver atrasado, a ordem é separar o cidadão de bem dessas almas sebosas. A situação é tensa para os colegas que estão de serviço nas ruas. Vamos ajudar a Polícia, pois a situação não está fácil pra quem vai para as ruas se arriscando pra nos defender. Então, seguem aí as instruções”.

IGARAPÉ EM VIA PÚBLICA

Os moradores da Rua Óbidos, entre as avenidas Muiraquitã e São Nicolau, no bairro Diamantino, estão agradecendo que o ex-secretário Kiko terminou sua administração à frente da Seminfra, pois nada fez para acabar com um igarapé que se formou no meio da referida rua, causando prejuízos e se transformando em criadouro do mosquito da dengue. Inúmeras denúncias foram feitas na Seminfra, mas Kiko não fez nada para solucionar o problema. Os moradores acreditam que agora no governo de Nélio Aguiar essa situação seja resolvida e a lagoa que tomou conta da rua desapareça.

Por: Emanuel Rocha