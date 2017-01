Coluna Impacto Ed. 1127

SECRETARIA DE AGRICULTURA

O vice-prefeito José Maria Tapajós (foto) assumiu interinamente a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura em Santarém. Ele vai substituir o secretário Bruno Costa, que foi nomeado pelo prefeito Nélio Aguiar. Bruno Costa é servidor concursado da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e aguarda questões de ordem administrativa da própria universidade para assumir a pasta em definitivo na Prefeitura.

BANHEIRO LIBERADO

No governo do ex-prefeito Alexandre Von as pessoas que procuravam os mercados de Santarém (Mercadão 2000, Mercado Municipal e Mercado Modelo) e que precisavam usar os banheiros desses logradouros públicos para fazer suas necessidades fisiológicas, tinham que pagar uma certa quantia em dinheiro. Vendo que essa cobrança era ilegal e que o dinheiro pago para usar os banheiros desses logradouros, principalmente no Mercadão 2000, serviria para uma pessoa fazer sua refeição no Restaurante Popular, o prefeito Nélio Aguiar baixou uma portaria determinando que a partir da última segunda-feira (02) não será mais preciso pagar para o uso desses banheiros. Uma boa iniciativa do atual governo, que começa fazendo o melhor para o povo.

MESTRADO EM BIOCIÊNCIAS

O Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPGBio) da Ufopa está com as inscrições abertas para interessados em ingressar na turma 2017 do curso de mestrado. De acordo com o Edital nº 001/2017, publicado no dia 2 de janeiro de 2017, estão sendo ofertadas 20 vagas. Podem se inscrever candidatos com título de graduação ou em fase de conclusão de cursos em Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias ou Ciências Exatas. As inscrições vão até às 23h59 do dia 31 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente online, através do endereço: http://posgraduacao.ufopa.edu.br/ppgbioc Serão aceitas inscrições enviadas pelos Correios, desde que sejam postadas dentro do período estabelecido no edital e que sejam entregues na Ufopa no prazo máximo de três dias úteis após o término do período de inscrições. Depois de realizar a inscrição o candidato deverá entregar, via Correios ou pessoalmente, os documentos listados no edital, até as 11h30 do dia 2 de fevereiro de 2017. A seleção dos candidatos cujas inscrições forem homologadas será realizada por uma comissão examinadora e consistirá de duas fases: prova escrita, a ser realizada no dia 8 de fevereiro, de caráter classificatório e eliminatório; e análise de currículo, de caráter classificatório. O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 22 de fevereiro de 2017.

TERRA SANTA

Doca Albuquerque recebeu a faixa de prefeito do município de Terra Santa, das mãos do ex-prefeito Marcílio Picanço (foto). Na ocasião, Doca fez seu agradecimento: “Quero mais uma vez agradecer a Deus e a todas as pessoas que acreditaram em mim, àqueles que com seu voto me tornaram Prefeito de todos os Terrasantenses. Por 4 anos serei Prefeito desse Município e quero poder realizar com muito comprometimento todos os planos traçados. Sei que não será fácil, mas como tudo que conquistei na vida foi com dificuldade, peço a Deus muita serenidade e sabedoria para trilhar esse mandato e assim, no futuro, poder olhar e me orgulhar por ter contribuído para o progresso do nosso Município”.

RECESSO DA CÂMARA

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, vereador Antônio Rocha (foto), informou que o recesso parlamentar do Poder Legislativo de Santarém neste ano de 2017, que é o primeiro da 18ª legislatura, encerra-se no dia 14 de janeiro de 2017, por determinação da Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 015/2013, no seu artigo 6º, que se refere ao artigo 21 da LOM, qual seja: A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, exceto no início de cada legislatura quando os trabalhos serão antecipados para 15 de janeiro.

Retoques

A médica Ilmara Mota (foto) assumiu na tarde de quarta-feira (04) a direção do Hospital Municipal de Santarém, em substituição a Gleyton Rodrigues. Ela recebeu o cargo da diretora interina Conceição Moita. Ilamara Mota atualmente estava atuando no Samu de Santarém e deve implantar uma nova metodologia de trabalho no Hospital Municipal de Santarém. * A gerência regional dos Correios ainda deve finalizar o balanço dos prejuízos causados pelo incêndio que atingiu o Centro de Distribuição Domiciliar (CDD), que fica na Avenida Anísio Chaves, bairro Aeroporto Velho em Santarém, ocorrido na noite de terça-feira (3). Uma perícia deve ser feita no galpão para apontar as causas do incêndio. A principal suspeita é de que o fogo tenha começado após um curto circuito causado depois de uma queda de energia elétrica na cidade. * Usuários do INSS reclamam da estrutura do prédio em Santarém, que não oferece acessibilidade. De acordo com o Instituto, um novo espaço está sendo pleiteado para que o problema seja resolvido, que é prédio onde funciona a Justiça Federal, no cruzamento da Marechal Rondon com Curuá-Una. Isso porque o órgão federal vai se transferir para o novo prédio localizado no Parque da Cidade. * O IFPA em Santarém abriu as inscrições do processo seletivo para o preenchimento de 240 vagas nos cursos de educação profissional técnica em nível médio do primeiro semestre letivo de 2017. As inscrições iniciaram segunda-feira (2) e seguem até o dia 16 de janeiro, exclusivamente no site da instituição.