DPC Nelson: “Polícia monitora vinda de fugitivos para Santarém”

A precariedade do Sistema Penitenciário Nacional fez com que o Brasil novamente, fosse destaque negativo no mundo. Diante de um dos maiores massacres da história das cadeias brasileiras, ocorrido no presídio de Manaus (AM), a preocupação das autoridades de segurança pública de todo o País é com a ocorrência de novas rebeliões e fugas de detentos. Simultaneamente à morte de dezenas de presidiários, mais de 180 detentos conseguiram fugir de uma das casas penais da capital manauara. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) emitiu alerta para os estados vizinhos. Autoridades foram comunicadas sobre possibilidade de detentos tentarem entrar nos estados que fazem divisa com o Amazonas. A facção que liderou as mortes violentas tem integrantes nos dois estados vizinhos e poderá dar apoio aos foragidos, o que preocupa as autoridades da segurança pública amazonense.

De acordo com o secretário titular da SSP-AM, Sérgio Fontes, a preocupação é com o possível apoio que integrantes da facção Família do Norte (FDN) possam oferecer para os detentos que fugiram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). “Estamos mantendo uma comunicação muito estreita com esses estados, até mesmo porque eles têm preocupação já que tiveram recentemente confusões nos seus sistemas prisionais parecidas com a nossa, mas claro com menos mortes”, revelou o secretário.

A SSP-AM montou barreiras móveis ao longo das rodovias federais que ligam o Amazonas aos estados vizinhos e conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na fiscalização. “Desde o começo a Polícia Rodoviária Federal tem nos ajudado porque a fuga vai pela BR-174 e estamos com Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e as Forças Armadas nos ajudando bastante. Enfim, nós não recusamos ajuda e graça a Deus ela tem vindo de todas as formas”, disse Sérgio Fontes.

Em Santarém, os órgãos de segurança estão atentos, pois o município é considerado uma rota de fuga. Para o Diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, Nelson Silva, os trabalhos contam com a integração entre as forças de segurança, com forte serviço de inteligência.

“Tem indivíduos daqui da nossa região, que cometiam crimes não somente aqui, mas também lá em Manaus, e esses reclusos, ao fugirem vão tentar retornar para nossa região. Já temos informações nesse sentido, mas estamos prontos, preparados. Estamos trocando informações de inteligência, com as polícias do Estado do Amazonas, e também circunvizinhas, que têm informações precisas de por onde eles poderiam estar fugindo, quais os locais que eles escolheriam para sua fuga. Então, não só a polícia do Amazonas fazendo um trabalho muito grande, cercando os locais aonde eles possam passar, como também, nós aqui estamos trocando informações, e se por ventura eles aparecerem aqui na nossa região, que eles possam ser presos e recambiados para o Estado do Amazonas, para terminarem de cumprir suas penas. Nós temos algumas informações precisas e importantes, que podem nos levar à captura destes indivíduos. Temos informações que os elementos irmãos, “Lota” e “Lotinha” conseguiram fugir e podem estar em Santarém. Estamos investigando, levantando e trocando informações. Trabalharemos com campanha, observando para então conseguirmos fazer as prisões dos indivíduos”, informou DPC Nelson.

Sobre as mortes dentro do presídio em Manaus, acrescenta: “Infelizmente isso pode ocorrer em qualquer lugar do país. São penitenciárias que recebem uma quantidade de presos bem maior do que a capacidade. O importante é que o Estado dê a resposta, tem que tirar os líderes, transferi-los para presídios federais, tem que abafar esse movimento. Isso eu acredito que o Governo do Amazonas esteja fazendo, para realmente poder conter essas rebeliões”.

Para o delegado, a população é muito importante, e contribui no trabalho da polícia. “Importante também é a contribuição da população, que qualquer suspeita, aciona a polícia através do 190. Se alguém desconfia de um indivíduo que chegou recentemente, com atitudes suspeitas, que possam ser um desses que fugiram de Manaus. Todas as informações são bem vindas. Nós checamos todas as denúncias que chegam até nós”, finalizou.

POLÍCIA PRENDE SUSPEITOS DE ESTUPRAR ADOLESCENTE EM MOJUÍ: De acordo com informações, o abuso teria acontecido na terça-feira(3). Após o abuso, a vítima chegou em casa e contou a mãe sobre caso. Elas foram até a delegacia do município registrar um Boletim de Ocorrência (B.O). De posse das informações que a vítima passou, a Polícia Militar (PM) prendeu os suspeitos, que já estavam em casa. Em depoimento, um dos homens negou que tenha participado do estupro. Para o titular da Delegacia de Polícia Civil de Mojuí dos Campos, Eduardo Simão, um dos suspeitos é uma pessoa que tem proximidade com a família. Ainda segundo o delegado, a menina foi encaminhada para fazer exames sexológicos e o resultado deve sair em 10 dias. Os acusados foram levados para a delegacia do município, prestaram esclarecimentos. Os dois foram encaminhados para a Central de Triagem da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã.

SUSPEITO DE COMETER DUPLO ASSASSINATO É PRESO EM MONTE ALEGRE: Segundo relatos, a prisão ocorreu próximo ao lixão. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele é suspeito de ter matado Domingos Ferreira Soares, de 41 anos e Francisco Soares de Lima, 50 anos, com facadas e tiros. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro na comunidade Novo Brasil, distante aproximadamente 70km do município. Segundo as investigações da PC, a motivação do crime teria sido por ciúmes. O suspeito ao ver a esposa conversando com as vítimas em confraternização de fim de ano iniciou uma briga. A confraternização foi realizada na casa de uma das vítimas e o suspeito era um dos convidados. Em depoimento, testemunhas disseram ter visto o suspeito ingerindo bebidas alcoólicas e também consumindo drogas. O suspeito ainda agrediu com facadas outras pessoas. Ainda conforme relatos, a intenção do homem era matar todo mundo. Com medo, os convidados se esconderam pelos cômodos da casa. Após o crime, o suspeito fugiu. Domingos Soares morreu na hora e Francisco Lima chegou a ser socorrido e transferido para o Pronto Socorro de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de segunda-feira (2). Em depoimento, o suspeito negou que havia praticado o homicídio, porém, em seguida voltou atrás e confessou a autoria do crime. Ele confirmou que tinha ingerido álcool e drogas. O homem está preso na delegacia de Monte Alegre e ficará à disposição da Justiça.

REGISTRADA MAIS UMA FUGA EM CUCURUNÃ: Pelo menos três presos conseguiram fugir da Penitenciária. Presos cavaram um túnel e fugiram na madrugada de quinta-feira (5). As buscas para capturar os presos se concentraram nas matas que ficam próximas da unidade prisional. A quantidade oficial de fugitivos, até o fechamento desta matéria não havia sido divulgada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe). Ainda na manhã de quinta-feira, a PM conseguiu capturar um dos foragidos. Ele estava escondido dentro da mata às margens da Rodovia Everaldo Martins (PA-457).

ASSALTANTES FAZEM ARRASTÃO EM IGREJA: Na noite de quinta feira (28) em Santarém a polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de um Arrastão que teria acontecido no barracão da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro da Liberdade.Segundo as informações repassadas à nossa equipe, cerca de 35 jovens estavam reunidos em uma confraternização quando foram abordados por um homem armado que disparou um tiro para o alto e na sequência, levou todos os celulares. Segundo informes os vagabundos entraram dentro no local, trancaram a porta de trás, fizeram um disparo de arma de fogo para o teto e em seguida uma operação pente fino levando os celulares das vítimas. Segundo informes os dois elementos estavam em uma moto Bros, depois da ação fugiram do local. A Polícia está na cola dos vagabundos tentando capturá-los.

PROCURADOS: Márcio Eliton dos Anjos e Ricardo Moreira Correia, respectivamente, estão sendo procurados pela Polícia, por suspeita de participação na morte de Ailton Passos Almeida. O crime aconteceu no mês de junho de 2016, no bairro Santo André. A vítima foi morta com disparos de arma de fogo e golpes de arma branca. A Justiça proferiu o mandado de prisão contra os dois. Qualquer informação sobre o paradeiro dos acusados, entrar em contato com a Divisão de Homicídios da 16ª Seccional de Polícia Civil, pelo telefone (93) 3523-2196 ou via NIOP discando 190.

ACIDENTE: Mais um acidente foi registrado nas ruas de Santarém, aumentando ainda mais a estatística de nosso perigoso trânsito. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 05, onde uma mulher grávida de sete meses, identificada como Rackel Penha, que dirigia seu veículo, foi atingida por outro veículo que avançou a preferencial, no cruzamento da Avenida Mendonça Furtado com Tr. Turiano Meira, no bairro Santo Clara. Segundo informações de testemunhas, o responsável pela batida seguia em alta velocidade e ao tentar passar o sinal, atingiu o carro da mulher. O motorista causador do acidente fugiu do local sem prestar socorro à mulher grávida. Rackel foi levada para uma clínica particular, por seus familiares, onde recebe atendimentos especiais, já que está grávida e, de acordo com seu pai, deverá passar por vários exames.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto