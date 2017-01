Gilson Brandão vai abrir a caixa preta da prefeitura de Uruará

Aconteceu na manhã de domingo, dia 1º de janeiro, a Sessão Solene da 8ª Legislatura do Município de Uruará, com a posse dos vereadores, Prefeito e vice-Prefeito eleitos, onde a cerimônia teve início às 10 horas, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Nicolini.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Uruará, a sessão iniciou sob a presidência da vereadora Cita da Saúde. Logo após, foi eleita a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Biênio 2017/2018, onde apenas uma chapa registrou candidatura, formada por: Jachison Oliveira Lima (presidente); Francelino Batista de Lima (vice-presidente); Zenilson da Silva (1º secretário) e Cita da Saúde (2ª Secretária).

Em seguida, a nova Mesa Diretora deu a posse ao prefeito Gilson Brandão (PMDB) e vice-prefeito Sidinei Bueno (PT do B).

Em seu pronunciamento, o prefeito Gilson Brandão anunciou algumas medidas que serão tomadas em seu governo, entre elas está a redução do salário do Prefeito, vice-Prefeito e secretários. Gilsinho Brandão deixou bem claro sua preocupação com a situação de crise que atravessa o município de Uruará. O Prefeito informou, também, que no primeiro mês de trabalho será feita uma auditoria interna na Prefeitura e que algumas secretarias ainda não tiveram seus titulares anunciados, porque passarão por essas auditorias.

Todos são sabedores que o governo do prefeito Everton Banha, que terminou, foi alvo de várias ações da Justiça e da Câmara Municipal, tendo Banha sido afastado do cargo por várias vezes acusado de improbidade administrativa, entre as quais salários de funcionários atrasados, desvios de recursos e outros crimes, que estão sendo investigados pela Justiça e pela nova gestão municipal.

Gilson Brandão anunciou os nomes de alguns secretários que farão parte de seu governo: Secretário de Saúde: Gerezinho Maciel; Educação: Silvana Vieira; Administração e Finanças: Wanderli Zortea; Chefe de Gabinete: Rafael Brandão; Assistência Social: Luciana Brandão; Viação e Obras: Lourival Ribeiro; Tesoureiro: Simon Lino; Procuradora Municipal: Márcia Portela.

O deputado estadual Eraldo Pimenta (PMDB) participou da solenidade de posse dos eleitos. Na oportunidade, o Deputado homenageou os pioneiros de Uruará, citando vários nomes que ajudaram a construir o Município.

Fonte: RG 15/O Impacto