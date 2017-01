Peninha: “Aumento do preço da passagem é um abuso da Arcon”

O vereador Peninha, em contato com nossa reportagem, denunciou o reajuste de 36% das passagens das lanchas no trecho de Itaituba a Santarém concedido pela ARCON. O Vereador que foi reeleito para seu 8º mandato, classificou este reajuste como absurdo, principalmente em um momento de crise. “A passagem de lancha neste trecho custava R$ 80,00 e passou para R$ 109,00. Um aumento de R$ 29,00”, ressaltou Peninha.

O Vereador até concorda com um reajuste menos abusivo, de R$ 10,00 por exemplo, por entender que há alguns anos não foi feito o aumento, mas não neste percentual de 36%. Este valor de R$ 29,00 acrescido na passagem, possibilitaria ao passageiro o pagamento nos serviços de mototaxi, taxi ou mesmo na alimentação na ocasião do deslocamento.

“Este reajuste também atingiu os moradores de Aveiro, Brasília Legal e Fordlândia, que também a partir de agora vão pagar mais caro nas passagens para Itaituba ou Santarém”, destacou o Vereador.

Peninha lembrou que este reajuste foi concedido apenas para as passagens das lanchas. O preço das passagens dos barcos continua a R$ 68,00.

O edil espera que as Câmaras Municipais de Aveiro e de Santarém também se manifestem contra este aumento, pois assim que iniciarem os trabalhos legislativos vai propor uma audiência pública na Câmara de Itaituba e convidar os vereadores de Santarém e Aveiro para participarem.

“Não podemos nos calar neste momento de crise e assistirmos a ARCON reajustar o preço das passagens em 36% sem que nos ouça, apesar de seu poder. É uma falta de respeito com as autoridades municipais e com o povo”, reclamou Peninha.

CAIXA DEVERÁ ADMINISTRAR FOLHA DA PREFEITURA: Segundo informações repassadas à nossa reportagem, a Prefeitura de Itaituba passará os direitos da folha de pagamento dos servidores municipais à Caixa Econômica Federal. O banco será o responsável por fazer o depósito do salário dos funcionários do governo municipal, tendo em vista que o contrato com o Bradesco está chegando ao seu fim. Diante dessa mudança que poderá ocorrer, a Caixa terá que aumentar sua estrutura para dar maior suporte ao funcionalismo público, colando Caixas Eletrônicos no Paço Municipal, Secretária de Saúde, Secretária de Educação e Secretaria de Assistência Social. Em Itaituba o Banco da CAIXA tem sua agência localizada na Avenida Dr. Hugo de Mendonça e mais três casas lotéricas e um correspondente bancário que fica na 8ª rua do Bairro Bela Vista.

Fonte: RG 15/O Impacto