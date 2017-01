Rematrículas em escolas da rede municipal encerram nesta sexta-feira

Escolas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal finalizam nesta sexta-feira, 06/01, o período de rematrícula dos alunos. O trabalho iniciou no dia 29 de dezembro de 2016.

Também encerram na sexta, as rematrículas nas creches e nas escolas municipais que têm turmas de Pré-I e Pré-II.

De acordo com a professora Marilza Serique, coordenadora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), os pais devem ter atenção para os documentos necessários à efetivação da rematrícula.

“Nesse momento é importante levar a certidão de nascimento, a transferência, o histórico escolar, comprovante de residência, foto 3 x 4 e cópia do Cartão do SUS. Também é importante deixar um número de telefone para que a escola possa fazer contato”, destacou.

As escolas da rede municipal de ensino atendem alunos de 4 a 17 anos de idade.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Semed