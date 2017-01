Moradores do bairro Aparecida recebem atendimento presencial da celpa

Mais de 230 moradores foram contemplados na tarde de quinta-feira(5), com melhorias na rede elétrica e orientações sobre segurança, fatura de energia, canais de atendimento, etc. A parceria foi das áreas de Serviço de Rede, Expansão e Relacionamento com Cliente, da Regional Santarém. O líder da área de Serviço de Rede, Márcio Rêgo informou que a ação faz parte do plano de melhoria preventiva para a área urbana de Santarém. Além dos serviços realizados no circuito que atende os moradores da travessa Assis de Vasconcelos, atendentes da Agência presencial de Atendimento da Celpa “pararam a rua” e visitaram cada morador para orientar e tirar dúvidas. O circuito recebeu poda nas árvores, espaçadores e transformador. Enquanto as equipes de campo faziam melhorias na rede, os atendentes conversavam e orientavam os moradores. A Celpa vai continuar realizando melhorias preventivas em vários circuitos da cidade.

RG 15 / O Impacto com informações ascom/celpa