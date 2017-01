Ministro da Justiça chega a Roraima após 33 mortes em presídio

Ao todo, 33 presos morreram na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo

O ministro da Justiça e Cidadania Alexandre de Moraes chega a Roraima na tarde desta sexta-feira (6), após a morte de 33 detentos na penitenciária agrícola de Monte Cristo em Roraima.

Do Aeroporto Internacional Atlas cantanhede, ele deve seguir para o palácio do governo, para uma coletiva de imprensa.

Moraes chega em Boa Vista em um avião particular.

O Ministério informou que Moraes manteve contato com a governadora Suely Campos que vai recepcionar o ministro da Justiça. Eles serão escoltados por policiais militares e civis na saída do aeroporto. Uma reunião entre as autoridades deve ocorrer antes da coletiva.

Ao todo, 33 pessoas foram mortas em conflitos no presídio de Roraima, da madrugada desta sexta-feira (6). O episódio é considerado o “maior massacre da história do sistema prisional de Roraima”.

Em outubro, 10 presos foram mortos em sistema prisional de Roraima durante uma briga de facções.

Fonte: Folha de Boa Vista