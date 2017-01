Embarcações abandonadas viram ponto de venda e consumo de drogas

Moradores que residem próximo a orla de Santarém, denunciam que várias embarcações abandonadas estão sendo motivo de preocupação, tudo porque, traficantes transformaram os barcos em bocas de fumo. Segundo relatos, todos os dias é possível observar o vai e vem de pessoas, porém, o movimento torna-se mais intenso nas noites dos finais de semana.

“A gente perde o sossego. Sabemos do clima de insegurança que Santarém está vivendo. Não conseguimos mais nem sair de casa. A preocupação é grande, principalmente com as famílias que tem jovens. Pedimos encarecidamente que as autoridades tomem providências”, desabafa uma moradora da Vila Arigó, no bairro da Prainha.

Ainda de acordo com informações dos moradores, até mesmo motocicletas, que provavelmente foram objetos de crimes , são deixadas nas embarcações, aguardando o momento para serem enviadas para outras regiões.

RG 15 / O Impacto