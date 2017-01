PM recupera veículo roubado e prende assaltante

De acordo com as primeiras informações, o veículo foi roubado na Avenida Marajoara, no bairro do Diamantino, por volta de 21h00. Pelo menos três bandidos realizaram o roubo. Policia Militar conseguiu interceptar o carro roubado já no bairro do Jardelândia. Os três elementos iniciaram troca de tiros com a polícia, sendo que dois conseguiram fugir, o terceiro foi preso.

A guarnição da PM apresentou o preso na Seccional de Polícia Civil para o delegado Plantonista realizar os procedimentos do flagrante.