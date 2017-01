Vitrine Social

** O “nat” de Paulo Barrudada: Uma elegante recepção na área da piscina do Barrudada Hotel, foram comemorados em grande estilo o aniversário do amigo Paulo Barrudada, que ao lado da esposa Fabrícia Barrudada e dos filhos Pablo e Ramiro Barrudada, foram perfeitos anfitriões. Um jantar gabaritado foi servido aos seletos convidados com assinatura de Alessandra Pereira. A boa música esteve sob responsabilidade de Sandro Albatroz e Ádrio Denner. Foi uma noite prestigiada e concorrida com um naipe de presenças do jet set político, jurídico, social, marcando presença. O registro fotográfico de Jarbas Sousa.

** Será no dia 16 de janeiro, às 19h30, a solenidade de posse da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Santarém – ACES, do Conselho da Mulher Empresária e do Conselho dos Jovens Empresários, em meio a um elegante Coquetel, no auditório Mário Mendes Coimbra, às 20 h.

** Bodas de Ouro: Ruth e Newton Sá: Com Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e recepção em sua bonita residência, assim foram os festejos das Bodas de Ouro, dos amigos Ruth e Newton Sá, dias 22 e 23 de dezembro, respectivamente. Tudo preparado com esmero pelos seus filhos, em uma data muito especial, quando receberam os amigos e familiares para esta celebração festiva.

** A jornalista Catarina Freitas esteve em dia de idade nova e comemorou com amigos, em Belém.

** O amigo Guilherme Rufino recebeu amigos e familiares, em Belém, para os festejos de 45 anos de atividades funcionais de sua casa de Recepções em uma festa grandiosa e caprichada. Colunáveis, vips, Imprensa de todo o Estado marcaram presença no alinhado evento.

** O Iate Clube de Santarém está sendo repaginado e reestruturado para brilhar em 2017. Com um salão refrigerado e bem composto para receber centenas de pessoas, área de lazer, piscina, e orla para o desfrute de seus sócios. Sem contar com a boite e o restaurante que está sendo reformado para em breve receber o Daxa, para almoços e jantares. Tudo sendo organizado pelo Comodoro Alaércio Cardoso e Gerente Geral, Edinaldo Mota Jr (Kiba). Integrando a diretoria social do Iate Clube de Santarém, juntamente com Paulinho Andrade, neste 2017, estarão Jorge Serique, Lúcia Fernandes, Celinha Von, Rosana Lobato.

** Agendando Santarém, “from” Curitiba, Edinelson e Lília Neves com os filhos e netos.

** Vem aí o filme sobre a história do violonista Sebastião Tapajós. As filmagens começarão, ainda, este ano com a produção do cineasta Orlando Nascimento.

** Ficaram noivos, Albanei Rocha com Adriano Sabino de Oliveira. O casamento ficou marcado para este ano de 2017.

** O Carnaval 2017 irá até 28 de fevereiro. A OAB, Iate Clube, AABB e Clube dos 50, já estão na organização de suas folias momescas. A do Clube dos 50, será dia 17 de fevereiro, no Centro Recreativo, com show de Ivo Meirelles e bateria da Mangueira, sob o comando do presidente Jamerson Guimarães.

** A OAB e Iate Clube devem apresentar suas Rainhas do Carnaval, dia 11 de fevereiro, em meio a uma festa à borda da piscina do Iate Clube de Santarém.

** A elegante Sra. Fernanda Soares abriu as portas de seu bonito apartamento para um elegante e gabaritado almoço, recebendo amigos e familiares, no dia 1º de janeiro, ao lado das filhas Ethel e Cínthia. Foi um encontro muito agradável.

** Sofia Lisboa e Monteiro Jr, Sílvia Lisboa e Adailson estiveram curtindo Florianópolis e Gramado, em férias.

** Parabenizamos os aniversariantes da sociedade: Célio Simões, Marcela Pereira Zeli, Izabel Cristina Cunha.

** O santareno José Batista Capeloni Jr, vai assumir a Secretaria de Finanças, da gestão do prefeito Zenaldo Coutinho, em Belém. Capeloni Jr é aposentado e ex-Superientende Regional do Banco do Brasil. Para esta finalidade, esteve em Belém, Elizabeth Lisboa, para a cerimônia de posse, de seu cunhado, Capeloni Jr.

Por: Jorge Serique