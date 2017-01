Acidente de trânsito mata militar do exército

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo(8) na Avenida Tancredo Neves, próximo a esquina com a rua 25, bairro da Nova República. Segundo informações, dois motociclistas, supostamente, estavam disputando um racha, quando houve a colisão das motos. A vítima fatal identificada como Inácio Cavalcante Cruz era cabo do 8* BEC.

Familiares e amigos da vítima, ao chegarem no local do acidente, não conseguiram segurar a emoção, e cairam em desespero ao ver o corpo do seu ente querido jogado ao solo.