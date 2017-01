Pastor Valdemiro Santiago leva facada no pescoço em pleno culto

Na manhã deste domingo, vídeos publicados pela família do pastor Valdemiro Santiago indicam que ele sofreu um atentado contra sua vida. Ainda não sabe ao certo o que aconteceu. No entanto, as informações extraoficiais dão conta de que um homem, em pleno culto realizado na manhã deste domingo, 8, apareceu atrás do religioso e tentou matá-lo. O homem estaria disfarçado de fiel e aproveitou que o pastor orava para desferir uma facada em seu pescoço. De acordo com informações do site ‘Notícias Gospel Prime’, o atentado foi mesmo realizado em pleno culto. O homem tentou matar Valdemiro com um facão afiado e já teria sido preso. O site divulgou fotos do suspeito de tentar acabar com a vida do líder da Igreja Mundial do Reino de Deus.

Em vídeos publicados na internet, que podem ser vistos ao final dessa reportagem, o próprio pastor confirma que sofreu um atentado. Ele publicou até mesmo uma foto do corte profundo que sofreu no pescoço. Mesmo após levar muitos pontos na região, ele ainda sangrava. O religioso está com sua esposa em um hospital, que até agora não teve o seu nome revelado. Ele deve passar no local os próximos dias em observação, mas aparentemente, seu estado de saúde é muito bom, pois ele fala nos vídeos que ganharam a web.

O pastor diz que o homem que tentou assaltá-lo precisa de orações. Valdemiro diz que já o perdoou e chorando pede que os fiéis da igreja orem pelo rapaz, que vai ficar na cadeia. “Deus me livrou de mais uma. Vai ser mais uma livro que eu vou escrever”, diz Santiago no vídeo. O pastor ficou conhecido por conta dos programas de televisão de sua igreja. Ele também provoca muitas polêmicas, pois em diversas das transmissões teria operado em nome de Deus possíveis milagres.

Fonte Blasting news