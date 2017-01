Registrado mais 4 mortes em presídios de Manaus

Uma rebelião, iniciada na madrugada deste domingo (8), deixou mortos na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus. O secretário de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, informou ao Diário que houve quatro mortos, destes, três foram decapitados. O Instituto Médico Legal (IML) também confirmou o número de quatro corpos retirados do local.

Foram acionadas para Vidal Pessoa equipes da Companhia de Operações Especiais (COE), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Choque, FERA e bombeiros.

No local, há mais de 280 presos transferidos após o massacre que deixou 56 mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e quatro mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). A medida foi tomada para isolar membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) dos membros da Família do Norte (FDN), para evitar mais confrontos nos presídios da capital.

Fonte D24am