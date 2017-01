CBF define data de estreia de Leão e Pantera na Copa do Brasil 2017

São Francisco joga dia 08 de fevereiro contra o Botafogo (PB) e São Raimundo joga dia 15 contra o Fortaleza. Os dois jogos serão no Colosso do Tapajós.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. No caso das equipes de Santarém, São Raimundo e São Francisco, ambas estreiam na primeira quinzena de fevereiro. O primeiro a entrar em campo será o Leão, que receberá o Botafogo-PB no estádio Colosso do Tapajós no dia 8, quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O mesmo local será palco do duelo entre o Pantera e o Fortaleza, que está marcado para o dia 15, também às 21h30.

Esta primeira fase da competição será decidida em jogo único, fazendo com que o empate classifique a equipe visitante. Com isso, São Raimundo e São Francisco precisam vencer seus respectivos jogos de estreia para seguirem na competição nacional. Assim como no Campeonato Paraense, o estádio Colosso do Tapajós poderá receber um público máximo de 8.500 torcedores.

Os times de Santarém garantiram vaga para a Copa do Brasil após boa campanha no Campeonato Paraense de 2016. Enquanto o São Francisco foi vice-campeão da competição, o São Raimundo terminou na terceira colocação. Ambos também disputam a Série D do Brasileirão em 2017

Fonte: Globoesporte.com