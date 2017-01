OAB de Santarém realizará 1° Curso de Libras voltado ao Direito

A OAB-PA Subseção de Santarém, com o apoio da OAB Pará, realizará o 1° CURSO DE LIBRAS voltado exclusivamente à linguagem jurídica.

Inédito, sua primeira edição tem como público-alvo Advogados, Juízes, Promotores, Defensores Públicos, Estagiários da Ordem, etc., será ministrado pela Pedagoga Gleiciane Araújo, com duração de 30 horas-aula, iniciando no dia 21 de janeiro, sempre aos sábados, a partir das 8h. As inscrições serão feitas na secretaria da Subseção e o investimento é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por pessoa.

O evento será coordenado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que hoje reuniu seus integrantes Janecy Alves (presidente), Milena Andrade (Conselheira Subsecional), José Ribamar M. Bezerra de Menezes, Marlon Azevedo e Ivanilson Cardoso (membros), em conjunto com Diretores, Conselheiros Subsecionais e a ministrante Professora Gleiciane Araújo para deliberações finais sobre a metodologia que deverá ser empregada.

A LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, ao contrário do que muitos pensam, é uma língua e possui uma estrutura gramatical própria, ultrapassa as ideias daqueles que acreditam ser apenas gestos ou mímicas, como uma maneira de comunicação entre os deficientes auditivos.

Considera-se a LIBRAS uma língua por possuir corretamente os níveis linguísticos fonológico, morfológicos, sintático e semântico, e o que vai diferenciar essa língua das demais é a sua modalidade visual-espacial, pois, o que denominamos de palavra na língua oral-auditiva, na LIBRAS é denominado por sinais.

A Língua de Sinais não é universal, visto que cada país possui a sua própria língua, o mesmo ocorre na Língua de Sinais, há variações de acordo com cada lugar. O que acontece é que a cultura local provém muito nos resultados da língua, e as expressões são influenciadas pelo regionalismo, o que vai justificá-la ainda mais como língua.

Os sinais são movimentos específicos realizados pelas palmas da mão, e dependem de um ponto ou espaço de localização em que esses sinais são realizados, pois, como toda língua, também deve ser padronizada e isso acontece através de alguns parâmetros traçados para que todos realizem e possam compreender uns aos outros.

Fonte: RG 15/O Impacto e https://www.portaleducacao.com.br/cotidiano/artigos/47425/libras-o-que-significa.