Juiz da Vara de Execução Penal vistoria Complexo Penitenciário de Cucurunã

Após o protesto de familiares dos presos em frente ao Fórum de Santarém na manhã de segunda-feira (9), o magistrado da Vara Execução Penal da Comarca de Santarém, Dr. Gabriel Veloso realizou visita ao Complexo Penitenciário na tarde desta terça-feira (10).

De acordo com informações, a ação teve como objetivo, verificar a real situação dentro da casa penal. Relatos de familiares, são de que, com a chegada de policias do GTO de Belém, os presos estão sendo mantidos sobre ameaça e maus tratos.

O reforço policial vindo da capital, desembarcou em Santarém no último final de semana, diante da possibilidade de novas rebeliões e mortes.

RG 15 / O Impacto