Prefeito de Aveiro é eleito presidente do Consórcio Tapajós

Vilson Gonçalves, prefeito de Aveiro, e Valdinei Ferreira, prefeito de Trairão.

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 09 de janeiro, a eleição para a escolha da nova presidência do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Tapajós o (Consórcio Tapajós), que tinha como presidente o ex-prefeito do município de Jacareacanga; Raulien de Oliveira Queiroz.

A eleição aconteceu na 6ª assembleia geral do conselho de prefeitos. Fazem parte do Consócio Tapajós os municípios de Itaituba, Jacareacanga, Aveiro, Trairão, Rurópolis, Novo Progresso e Belterra. Todos os municípios estiveram representados na eleição. Apenas uma chapa foi inscrita, a mesma foi encabeçada pelo prefeito de Aveiro, Vílson Gonçalves, tendo como vice o prefeito de Trairão, Valdinei Ferreira. A chapa foi eleita por aclamação para o biênio (2017 e 2018).

CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO: Membros efetivos: Ubiraci Soares Silva (Prefeito de Novo Progresso), Raimundo Batista Santiago (Prefeito de Jacareacanga). Membro suplente: Joselino Padilha (Prefeito de Rurópolis). Após a eleição todos foram empossados.

O ex-presidente e ex-prefeito de Jacareacanga, Raulien de Oliveira Queiroz, falou da importância do Consórcio para a região e disse que todos terão que se unir para conseguir investimentos para seus respectivos municípios.

Fonte: RG 15/O Impacto e Junior Ribeiro.