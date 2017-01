Celebração será realizada na quinta-feira (12) na Igreja do Santíssimo Sacramento.

A ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO SEMINÁRIO SÃO PIO X Convida todos os Colegas e Familiares a Participarem da CELEBRAÇÃO de 7º Dia do Colega e Amigo JOÃO MARIVALDO SILVA DE SOUSA a ser realizada nesta quinta-feira, dia 12, às 19:00, na Igreja do Santíssimo Sacramento. Venha Participar!

Fonte: RG 15/O Impacto