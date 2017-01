Prefeito mantém carnaval na Praça de Eventos

Em entrevista coletiva realizada às 16 horas desta quarta-feira, dia 11, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, acompanhado do vice-prefeito José Maria Tapajós, do secretário de cultura Luís Alberto Figueira (Pixica), chefe de gabinete Erasmo Maia e do procurador jurídico do município Geraldo Sirotheau, confirmou que o carnaval será mesmo realizado na Praça de Eventos, localizada na Avenida Anísio Chaves.

Apesar da manifestação contrária dos evangélicos, Nélio Aguiar manteve a decisão do secretário Luís Pixica, para transferir o desfile do carnaval deste ano da Avenida Tapajós para a Praça de Eventos, na Anísio Chaves.

A decisão teve apoio de todas as agremiações carnavalescas e da maioria dos vereadores de Santarém, que manifestaram apoio em uma declaração assinada e divulgada à imprensa.

Fonte: RG 15/O Impacto