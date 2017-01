Prefeitura de Placas faz limpeza geral e população volta a respirar “bons ares”

A gestão atual retomou os trabalhos de limpeza pública e, após quatro meses sem esse serviço essencial para o Município, o cidadão volta a respirar “bons ares”.

A coleta de lixo e entulho foi iniciada ainda na primeira semana do governo “O Melhor Pra Nossa Gente”. A Secretaria de Infraestrutura, mesmo com equipamentos danificados, providenciou meios para viabilizar o início dos trabalhos. Por não ter sido executado o recolhimento de lixo por vários meses, a cidade vivia um caos, com montanhas de lixos se espalhando pelas vias públicas.

“Iremos montar uma agenda de coleta de lixo, confeccionar lixeiras e, é desejo nosso, disponibilizar para a população os chamados ‘Papa entulho’, para que, os destroços de construção e materiais que não poderão ser recolhidos pelos caminhões de lixo, possam ser devidamente armazenados até sua retirada.” – disse o Secretário de Infraestrutura, Orlando Messias.

A Prefeita Raquel Brandão declarou que, trabalhará, juntamente com a Assessoria de Comunicação, para conscientizar a população no processo de descarte do lixo doméstico e entulho. “A forma de armazenar, local e horário para depositar o lixo, serão peças importantes para o sucesso deste trabalho.” – declarou a Prefeita.

A Secretaria de Infraestrutura já está com 2 (duas) caçambas e uma retro escavadeira fazendo o recolhimento de lixo e limpeza pública. Estão envolvidos mais de 20 funcionários neste mutirão. O esperado é que, nos próximos dias, prontamente esteja regularizada o atendimento a população neste quesito.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMP