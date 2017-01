Presos se revoltam em penitenciária de Marituba

Detentos custodiados no Presídio Estadual Metropolitano (PEM III), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, mobilizaram a Polícia Militar e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) devido a ações revoltosas, na manhã desta quarta-feira (11). A Susipe considerou a ação uma “alteração” e informou que 64 detentos do bloco D fizeram muito barulho e bateram alguns objetos, como panelas, nas grades das celas. O motivo da revolta, no entanto, não foi divulgado.

A esposa de um detendo disse ao DOL que ela e outros familiares de presos ouviram vários tiros ao longo da manhã, em frente ao presídio. Ela informou que nem familiares e nem advogados lá presentes foram informados sobre o que estava ocorrendo. A superintendência destacou, no entanto, que, como hoje não é dia de visitas, ninguém poderia ser recebido no local.

A Susipe não confirmou os disparos, mas informou que eles podem ter ocorrido, já que é uma prática comum de contenção. Quando necessário, os militares disparam algumas vezes para o alto, na área externa das cadeias.

A “alteração” foi contida e agentes iniciaram uma revista estrutural na unidade com o apoio da Polícia Militar. Nenhuma fuga ou outro problema foi informado pela Susipe.

Fonte: DOL