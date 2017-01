Policia Civil investiga execução de jovem no Santarenzinho

A Divisão de Homicídios da 16ª Seccional de Polícia Civil investiga a morte do jovem Marcos Henrique Ferreira, de 18 anos, morador da Rua Resistência, no bairro do Santarenzinho. De acordo com informações, o jovem estava em frente de sua residência, por volta de 1h da madrugada de quinta-feira (12), quando um homem em uma motocicleta chegou no local e efetuou pelo menos quatros disparos de arma de fogo contra a vítima. Marcos Henrique chegou a ser encaminhado para o PSM mais não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito, poucas horas depois. A polícia busca informações com testemunhas e familiares do estudante para tentar identificar e prender o autor dos disparos.

RG 15 / O Impacto