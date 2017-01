Coluna Impacto Ed. 1128

CONSÓRCIO TAPAJÓS

O deputado estadual Eraldo Pimenta mostrou que está com moral na região. Na eleição da nova diretoria do Consórcio Tapajós, o prefeito de Aveiro, Vílson Gonçalves, foi eleito presidente e o vice-presidente foi o prefeito de Trairão, Django, ambos com apoio de Eraldo. O diretor executivo do Consórcio é o ex-prefeito de Novo Progresso, Neri dos Prazeres, que também foi indicado por Eraldo. A nova composição do Consórcio Tapajós consolida a liderança do deputado Eraldo Pimenta na região do Tapajós. O Consórcio contará com o apoio do Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, que tem na pessoa do Deputado seu principal interlocutor na Região do Tapajós.

JORNALISTA LANÇA LIVRO

Ontem, quinta-feira, (12) às 19h, as Faculdades Integradas do Tapajós (FIT/UNAMA) sediou o lançamento do livro “Belo Monte: Vozes que Clamam”. A obra analisa cobertura da Rede de Notícias da Amazônia (RNA), entre 2008 e 2013, dos fatos ocorridos durante a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no município de Altamira (PA) pela jornalista Antônia Costa. Antes dos autógrafos, a professora Antônia Costa, o professor Manuel Dutra e o procurador da República Felício Pontes falaram sobre o jornalismo ambiental e a produção da notícia. O evento foi gratuito e aberto aos estudantes de jornalismo, imprensa e o público em geral. Segundo a autora, a mídia tem papel primordial na mediação de sentidos no processo de construção social dos problemas ambientais. Na Amazônia, o rádio é fundamental, particularmente no que diz respeito à cobertura da hidrelétrica de Belo Monte, que através do Jornal Amazônia é Notícia (JAN) se aproxima da proposta de Jornalismo Ambiental.

FEIJOADA DA AMIZADE

Será realizada neste domingo, dia 14, a Feijoada da Amizade, para ajudar nas despesas do tratamento do jovem jogador Silas Brindeiro, que está fazendo tratamento contra leucemia em um hospital em Brasília. O valor do cartão é R$ 10,00. A Feijoada da Amizade será na Rua LW2, nº 91, Cohab, bairro do Diamantino. Vamos participar neste ato de solidariedade.

CARNAVAL

Em entrevista coletiva realizada na quarta-feira, dia 11, o prefeito Nélio Aguiar, acompanhado do vice-prefeito José Maria Tapajós, do secretário de cultura Luís Albeto Figueira (Pixica), chefe de gabinete Erasmo Maia e do procurador jurídico do município Geraldo Sirotheau, confirmou que o carnaval será mesmo realizado na Praça de Eventos, localizada na Avenida Anísio Chaves. Apesar da manifestação contrária dos evangélicos, Nélio Aguiar manteve a decisão do secretário Luís Pixica, para transferir o desfile do carnaval deste ano da Avenida Tapajós para a Praça de Eventos, na Anísio Chaves. A decisão teve apoio de todas as agremiações carnavalescas e da maioria dos vereadores de Santarém.

CRISTOVAL

A coordenação do Cristoval 2017 – maior retiro espiritual católico de Santarém, no oeste do Pará, anunciou que vai manter a realização do evento no espaço Pérola do Tapajós, no Parque da Cidade. Ficou definido que a Prefeitura ficará responsável por controlar o trânsito na área e também pela limpeza no espaço e reparos na estrutura do espaço. A expectativa é de que 45 mil pessoas participem do evento. Esta será a 35ª edição do Cristoval, que este ano será entre os dias 24 e 28 de fevereiro e destaca o tema “Meu espírito exulta de alegria”. Entre as atrações, os pregadores Luís Alberto – o Betinho, e Frater Luiz Fransico, de São Paulo (SP). Além das bandas locais, haverá participação da banda “Doidinhos De Deus” – DDDs, de Recife (PE).

ALENQUER

O prefeito de Alenquer está alugando um prédio, no Planalto, onde deverá funcionar a Prefeitura, no valor de R$ 52 mil por mês. O que ninguém está entendendo é que o prédio atual foi reformado pelo ex-prefeito Flávio Marreiro e está em perfeito estado de conservação, até centrais de ar foram colocadas em todas as salas. O povo deve ficar alerta, pois os vereadores já estão em sintonia com o Prefeito, para que aprovem essa medida descabível, sendo que o salário dos funcionários públicos estão atrasados desde o ano passado. O Ministério Público e a Polícia Federal devem ficar atentos, também, na licitação do transporte escolar, pois o presidente da Câmara é do partido Democratas, que é ligado ao empresário do transporte escolar em Alenquer e a licitação vai ser feita de portas fechadas. Estamos de olho.

Retoques

A coluna parabeniza Denise Diniz Miranda (foto), diretora do Senai em Santarém, que trocou de idade na quarta-feira, dia 11 e festejou a data ao lado de seus familiares. Parabéns, comadre, por este dia especial! * Para fortalecer a cultura e dar visibilidade ao carimbó autoral produzido na região, o Movimento de Carimbó do Oeste do Pará promove o 2º Festival de Carimbó do Oeste do Pará. O evento começa nesta sexta (13) e termina no sábado (14), em um espaço cultural na vila balneária de Alter do Chão. Seis grupos musicais devem se apresentar no festival, entre deles, Parauara, do município de Terra Santa. * Entidades estudantis de Santarém já começaram a emitir as carteirinhas que dão direito ao pagamento de um terço da passagem de ônibus no Município. Os documentos emitidos em 2016 terão validade até 31 de março e serão bloqueados após a data de vencimento. * O MEC abriu na segunda-feira (09) o Sistema Informatizado do Fies (SisFies) para que as instituições de ensino superior iniciem o processo de renovação dos contratos do Financiamento Estudantil (Fies) firmados até 31 de dezembro de 2016. Posteriormente, a renovação deverá ser validada pelos estudantes. Cada contrato de financiamento deve ser renovado (ou aditado) a cada novo semestre. * Jovens que completam 18 anos em 2017 têm até o dia 30 de junho para se alistarem na Junta Militar em Santarém, no oeste do Pará. O período iniciou no dia 1º de janeiro em todo o território nacional. O procedimento é obrigatório e deve ser feito pela internet. * Festividades da Paróquia São Sebastião em Santarém acontecerão de 14 a 22 de janeiro. Uma vasta programação será realizada neste período de festa.