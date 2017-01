Comissão de Direitos Humanos da OAB faz 1ª inspeção no CRASHM em 2017

A Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção de Santarém esteve na manhã desta quinta-feira (12) no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM/SUSIPE.

Presidida pelo advogado Joniel Abreu, os membros da Comissão conversaram com inúmeros apenados, confirmando várias denúncias recebidas ultimamente pela OAB.

Um relatório circunstanciado será elaborado e encaminhado para autoridades e instituições nacionais e internacionais, dentre elas a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), com sede em Washington – DC.

Participaram da ação, além de Joniel Abreu, o secretário-geral adjunto Edy Medeiros, os Conselheiros Subsecionais Cláudio Araújo Furtado e Célio Figueira da Silva e o advogado Libanio Lopes (CDH-OAB). Com eles o Cel QOPM Carlos, comandante do 3° BPM – Batalhão Tapajós.

Fonte: RG 15/O Impacto