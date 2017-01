NOVO TEMPO 2017

É bem verdade que o assunto em voga é a questão das penitenciárias brasileiras e, principalmente, a de Manaus que é a do fogo da vez. Mas a situação continua no Brasil, todo e, o governo tem feito, muito, é gastar dinheiro, com formação de comissões, viagem do Secretário, do Ministro da Justiça, da presidente do Supremo Tribunal Federal e de tantas autoridades ligadas ao sistema penitenciário, que não se sabia que existia. Mas de concreto, só a ida da Guarda Nacional, para esses lugares, é só discurso, reuniões, discurso, reuniões e blá, blá, blá.

Mas quanto a nossa Santarém? Governo novo arrumando a casa. Começando a mostrar a cara. Uma que fui constatar para ver se era verdade foi a extinção da cobrança dos sanitários públicos do Mercadão 2000. Foi recebida com uma atitude positiva do Prefeito. Mas é necessário que tenha um plantão nos banheiros, pois o povo tem aquele conceito que “é do governo é para avacalhar”. Então, alguém deve estar lá, não só para fornecer o papel, mas para cuidar da catinga, do odor e até dá a descarga que muitos esquecem. Legal! Precisa ver agora aquele que funciona na Praça da Matriz que cobram, tem mau cheiro e a toalha é uma por dia. Que tal se a Vigilância Sanitária desse um pulinho por lá.

No sábado, após ter feito as compras na feira do Mercadão 2000, avistei dois agentes de trânsito, na área do estacionamento. Cumprimentei-os dizendo que estava satisfeito em vê-los por ali, pois há tempos que não via um por lá. Um gostou, me cumprimentou e agradeceu. Já o outro mostrou uma cara de poucos amigos.

Outra medida recebida com bom grado pelo povo foi a de os primeiros serviços urbanos terem sido no bairro da Vigia, que além de agradar aos moradores pela recuperação, por tabela beneficiou os associados do Clube dos 50, onde todo o final de semana reúne muitas famílias do quadro de associados que não são só 50.

Vindo de lá à Curuá-Una, no bairro do Urumari . Está sendo feito o serviço de retirada de terra levada pela chuva, que já estava impedindo dos moradores entrarem em suas casas, pois, as calçadas estavam há mais de metro enterradas. Dá para se notar. Oxalá fizesse, em breve, claro, o mesmo no restante da Rua 24 de outubro para facilitar o acesso ao Iate Clube de Santarém, que sofre da dificuldade de acesso por causada “buraqueira” que tem aquela parte da 24 de outubro.

Agora sim, vai começar o Carnaval 2017. Isso mesmo, pois desde há muitos quando participava de agremiações carnavalescas, que sempre começa com uma polêmica. Este ano, para não ser “igual aquele que passou”. Começou pela polêmica, onde será? Gostei da postura do prefeito ao definir o local, como sendo a Praça de Eventos. Não se comenta mais o assunto, pois temos muitos outros para tratar, aí perderam os membros (como estão dizendo PCC – Pastores Contra o Carnaval). Agora sim: que venha as batalhas de confetes!

* A associação dos Ex-Alunos do Seminário São Pio X – Santarém está convidando todos os ex-alunos do Seminário, desde 1962 até 2017, para a Missa do Sétimo dia do Falecimento de ex aluno, idealizador e um dos fundadores desta Associação, o belterrense JOÃO MARIVALDO SILVA SOUSA, às 19 horas, na Igreja do Santíssimo Sacramento, que faleceu no dia 05 na Capital do Estado. RESQUIESCAT IN PACEM!

* Nesta sexta feira 13, a primeira do ano no Fluminense. A partir das 22:30 Pré-show José Maria Alho, depois Milton e Milena. Mesas e Ingressos, promocionais na sede do clube até as 22 horas.