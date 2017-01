Hospital Regional de Santarém realiza primeiro transplante do ano

Com alta recebida na sexta-feira, 13 de janeiro, Frandenilson Aquino, de 46 anos, comemora a sua saída do hospital e o sucesso do procedimento em que esteve envolvido. Ele decidiu doar um de seus rins para o filho, como forma de proporcionar uma vida melhor ao jovem de 24 anos. O transplante ocorreu no último dia 10. Este foi o quarto procedimento realizado pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA). O primeiro de 2017.

O doador diz que seu maior desejo era contribuir para que o filho Rodrigo retomasse sua vida fora da máquina de hemodiálise, onde ficou por 18 meses realizando tratamento. “Eu me sinto uma pessoa realizada em poder ter ajudado o meu filho, tirar ele dessa máquina, que é uma rotina estressante e cansativa para qualquer pessoa. Estou muito satisfeito. Agora ele vai poder retornar à vida normal”, conta Frandenilson Aquino.

Rodrigo não vê a hora de voltar a trabalhar e poder aproveitar mais a família e amigos. “Eu trabalhava quando descobri que estava doente, é meio chato, né? Depois, não pude fazer mais nada, só tinha que fazer o tratamento. Então, é ótimo poder viver bem de novo. Quero me recuperar e poder voltar a trabalhar. Só tenho a agradecer ao meu pai”, diz Rodrigo.

Em 2016, o HRBA realizou três transplantes nos últimos dois meses do ano. Para 2017, a meta é ampliar o serviço. “O desafio é começar o transplante com doador falecido. A previsão é realizar, pelo menos, seis captações de múltiplos órgãos. A nossa programação é totalizar o ano com 24 transplantes, sendo 12 entre vivos e 12 de doadores falecidos”, explica o responsável técnico de transplantes do HRBA, nefrologista Emanuel Esposito.

Para isso acontecer, no entanto, é necessário que o número de doações de órgãos cresça. Em 2016, apenas duas captações foram realizadas. Em 2015, nenhuma. “Temos que aguardar que a população se conscientize da necessidade e responda sim na hora de doar. Nós sempre desejamos que todos tenham muita saúde, mas, se eventualmente acontecer o pior, e um ente querido vier a falecer, a esperança é de transformar a dor em alívio para outras pessoas”, conscientiza Esposito.

O diretor-geral do Hospital Regional, Hebert Moreschi, diz que o programa de transplantes tem sido muito positivo para a região, e que 2017 será um ano promissor. “A implantação deste programa foi um sucesso. Agora, o hospital caminha a passos largos para ser uma referência em todo o Norte para realização de transplantes renais. Além disso, vamos trabalhar para conseguir realizar transplante de outros órgãos, como o fígado, para o próximo ano. Então 2017 é um ano de muito potencial, de muito crescimento para o HRBA”, finaliza Moreschi.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira