Prefeitura retira entulhos do Cais de Arrimo

A equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) iniciou na manhã de sexta-feira (13), a retirada de entulhos no trecho do cais de arrimo (entre a Silva Jardim e Augusto Monte Negro), que cedeu após fortes chuvas no dia 24 de dezembro de 2016.

Segundo o titular da Seminfra, Daniel Simões, a limpeza é o primeiro passo para começar o trabalho preventivo emergencial na estrutura de concreto. “A equipe de engenharia da Seminfra está acompanhando todo o processo de limpeza, para posteriormente iniciar a execução da obra”, enfatizou.

A situação do cais foi verificada pessoalmente pelo prefeito Nélio Aguiar na primeira semana de governo. Além da Seminfra, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) e o Corpo de Bombeiros acompanharam a visita ao local. Na ocasião, o prefeito solicitou que fosse feito um levantamento dos problemas e adotadas medidas emergenciais para garantir segurança na área.

O trabalho e retirada de entulhos vai continuar na segunda-feira (16), a partir das 8h.

SEMAP VAI REALIZAR MANUTENÇÃO EM ÁREA EXTERNA DA UFOPA NA TERÇA-FEIRA

Serviço foi solicitado pela universidade e terá apoio da Celpa devido ao fato de os galhos de árvores tocarem a fiação elétrica.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) realiza, na próxima terça-feira (17), a partir das 8h, o serviço de manutenção da área externa da obra de construção do restaurante da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), localizado na Rua 24 de Outubro, no cruzamento com a Raimundo Fonna, no bairro Liberdade. O serviço inclui roçagem, podas e limpeza.

O serviço é uma parceria com a universidade e a concessionária de energia elétrica Celpa, que vai acompanhar os procedimentos com o intuito de prevenir acidentes com a rede elétrica.

Atualmente, a Semap é responsável pela manutenção (serviço de roçagem, podas e limpeza) e revitalização (serviços de reconstrução de bancos, brinquedos e lixeiras, pintura, plantios e adubação) de 46 praças e 9 rotatórias e trevos de Santarém.

SECRETÁRIOS E COORDENADORES PARTICIPAM DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO PÚBLICA

Com o objetivo de realizar um trabalho planejado e com resultados eficazes ao longo dos quatro anos de governo, a atual gestão do município de Santarém promoveu na sexta feira (13) e continua neste sábado (14), um workshop denominado “Gestão Pública Municipal, Prática com Eficiência e Eficácia”, direcionado para todos os secretários e coordenadores Municipais.

O treinamento é realizado na sede do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam), e é coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão Orçamento e Finanças (Semgof), que tem como titular Josilene Pinto. A secretária reforçou a importância do curso para o novo governo desenvolver um trabalho de qualidade “A intenção do workshop é a melhoria na qualidade da gestão pública. Um dos objetivos do governo do prefeito Nélio Aguiar é que a gente tenha uma gestão de qualidade, por isso a necessidade de fazermos um evento dessa magnitude”, explicou.

O treinamento está sendo ministrado pelo consultor em gestão pública e Master Coach formado pela Febracis, José Carlos Rodrigues de Mendonça, que veio de Manaus (AM). O profissional destacou que nos dias atuais é preciso mais responsabilidade e comprometimento por parte dos governantes para que tudo ocorra dentro da legalidade.

Processos licitatórios serão um dos principais temas abordados no curso: “Ultimamente no Brasil muitos governantes estão sendo levados à cadeia, por virtude da má aplicação dos recursos públicos, e nós vamos trazer para cá de alguma forma, um processo prático de como funciona hoje: mostrar a melhor forma de como os gestores podem utilizar o recurso público com eficiência e eficácia, com benefício à população” finalizou.

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VISITA CRAS E CONSELHO TUTELAR EM ALTER DO CHÃO

A secretária municipal de Assistência Social, Celsa Brito, visitou o prédio em construção do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), bem como o prédio da unidade que funciona provisoriamente, e o Conselho Tutelar III, em Alter do Chão, na tarde de quarta-feira (11), acompanhada da coordenadora da Proteção Social Básica, Adriany Oliveira, e da assessora técnica de Conselhos, Roseane Matos.

A intenção da visita foi analisar o andamento da obra. “A visita técnica é importante para que possamos tomar conhecimento de como está a construção do novo Cras, e dos equipamentos em funcionamento. O Cras, que de forma provisória está no Centro de Convivência do Idoso, realiza um trabalho com crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O Conselho Tutelar III é outro equipamento vinculado à Semtras que desenvolve ações de proteção integral a crianças e adolescentes”, destacou a titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Celsa Brito.

O prédio do Cras segue o padrão estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), está em fase de edificação, e será o primeiro a ser entregue em Santarém como um Cras modelo.

A secretária vai analisar o resultado do que foi observado durante a visita para tomar providências e melhorar os atendimentos aos usuários.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS