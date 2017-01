Tapajós: “Rocha marcará seu nome na presidência da Câmara”

José Maria Tapajós diz que experiência de Antônio Rocha o credencia a fazer uma boa administração.

Com uma passagem notável pela Câmara Municipal de Santarém, de seis mandatos de Vereador, sendo o último com uma votação histórica de 5.599 votos nas eleições de 2008, e por quatro legislaturas na presidência da Casa, o hoje vice-Prefeito do Município, José Maria Tapajós, seria uma das pessoas mais indicadas para compartilhar a experiência e contribuir com a nova administração do Poder Legislativo santareno. E esse foi o objetivo da visita de cortesia que Tapajós fez ao presidente da Casa, Antônio Rocha, na manhã de segunda-feira, 09/01.

Na ocasião, o vice-Prefeito enfatizou as coincidências na trajetória política dele em relação a Rocha. “Relembrando dias importantes da nossa vida pública, considerando que fomos colegas vereadores em 1993 e 1994, quando tive o meu primeiro mandato de presidente [da Câmara] com o voto do então vereador Antônio Rocha. Hoje ele retorna à Câmara, e é eleito presidente com voto do meu filho, Júnior Tapajós”, lembra José Maria Tapajós.

O vice-Prefeito destacou ainda que a experiência de Antônio Rocha na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) o credencia para ter um bom mandato à frente da Câmara de Santarém. “Não tenho a menor dúvida que será um bom presidente para o Legislativo do Município, dada a sua experiência no Legislativo Estadual e no Municipal e, principalmente, pelo seu trânsito político”, declarou. De acordo com o José Maria Tapajós, esses fatores somados são importantes para um político desempenhar o seu papel. “O Legislativo e o Executivo são independentes, mas harmônicos. O objetivo de cada um é atender a ponta, ou seja, levar as resoluções aos problemas da sociedade”, completou.

O presidente da Câmara agradeceu José Maria Tapajós pela visita e pelas informações fornecidas. “Tenho algum tempo na vida pública, mas todo momento estou aprendendo. O ‘Zé Maria’ veio me fazer esta visita, e eu pedi algumas informações de como ele tocava esta Casa, porque é muito importante na política saber que tem quem saiba mais que a gente. Quando se pensa assim, é mais difícil errar; ter a humildade de ouvir as pessoas para aperfeiçoar o trabalho”, ressalta Rocha.

Antônio Rocha observou que esta é a primeira vez que assume a presidência de uma Câmara Municipal. “Mas como uma pessoa que passou pela Assembleia Legislativa por 20 anos, tendo alguns cargos, inclusive, como presidente do Instituto de Previdência da Casa, toquei muito bem. Então, espero em Deus e com o apoio dos 20 vereadores, com certeza vamos fazer um bom trabalho, digno de elogios da população de Santarém”, finalizou Antônio Rocha.

REUNIÃO COM VEREADORES E SERVIDORES: Após os trâmites protocolares do Poder Legislativo, da posse dos parlamentares à eleição da Mesa Diretora, o momento tem sido para buscar diálogo em função da organização da Casa. Foi com esse intuito que o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Antônio Rocha (PMDB), reuniu na semanada passada, com vereadores que votaram e/ou compuseram a chapa adversária na disputa pela administração da instituição. Rocha destacou que o objetivo é trabalhar de forma suprapartidária. “Nós tivemos a oportunidade agora de conversar; desmanchar o palanque, e acertar, para que a gente possa representar Santarém. Todos os 21 vereadores foram eleitos para trabalhar pelo Município. Nós não estamos para discutir posição na Câmara, mas para fazer o melhor pelo povo”, ressaltou.

O vereador Valdir Matias Jr. (PV), que foi o cabeça da chapa derrotada, destacou que o encontro com o presidente neste momento foi importante para se fazer ajustes que dizem respeito à estrutura da Casa. “Para que a partir de segunda-feira, dia 16 de janeiro, quando começam os trabalhos em plenário, esteja tudo ajustado e a Casa possa conduzir legislando e fiscalizando o executivo”, informou.

A respeito da composição das comissões, o presidente da Câmara informou que as articulações já iniciaram para se decidir os nomes para cada segmento. “Nós estamos começando a tratar sobre o assunto dessas comissões. Vamos dividir com pessoas competentes. Que elas possam trabalhar bem, e trazer um resultado positivo para que a Câmara seja digna de elogios da população que representamos”, informou.

Antônio Rocha também reuniu com os servidores de todos os setores da Casa para conhecer as pessoas que contribuem com o funcionamento da instituição, e apresentar a sua forma de trabalho. Na oportunidade, também foram apresentados os novos administradores, que têm ligação direta com a presidência: Ezequiel Aquino de Azevedo, advogado, é o Chefe de Gabinete do presidente; Sandro Tárcito da Costa Lopes, advogado, é o novo Diretor Administrativo da Câmara; e Herivelton Ferreira Neves, que assumiu a Gerência Administrativa.

Sobre os aprovados no concurso da Câmara que ainda não foram convocados para tomarem posse de seus cargos, Antônio Rocha esclareceu que pretende fazê-lo em breve. “Nós pretendemos chamar logo, assim que a gente tomar pé dos recursos da Casa, das pessoas que têm na folha de pagamento dos vereadores. Estamos vendo o que podemos fazer. Não vamos demorar em chamá-los porque é um direito que eles [concursados] têm, e é necessário tê-los aqui para nos ajudar a conduzir os processos desta Casa”, finalizou.

