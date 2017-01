Traficantes tentam enganar polícia escondendo droga no ralo do banheiro

O caso aconteceu no bairro da Nova República. Segundo informações, era por volta de 23h30, de sexta-feira (13), quando uma guarnição da PM, fez abordagem a um grupo de pessoas em atitude suspeita, que estavam em frente a uma casa na rua ‘D’. Logo na entrada os policiais encontraram dois papelotes de pasta base de cocaína. Após revista minuciosa, a equipe da PM conseguiu localizar 52 papelotes escondidos dentro do ralo do banheiro da residência.

Pelo menos sete pessoas foram encaminhadas para a 16ª Seccional de Policia Civil. Depois de serem ouvidos pelo delegado plantonista, cinco pessoas foram liberadas e duas foram autuada em flagrante delito por tráfico de drogas, sendo que um é menor.

RG 15 / O Impacto