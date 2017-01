Câmara inicia 18ª Legislatura nesta segunda-feira

Sessão de abertura será comandada pelo vereador Antônio Rocha, presidente do Poder Legislativo

A Câmara de Vereadores de Santarém reinicia seus trabalhos legislativos nesta segunda-feira (16), em sessão solene que será realizada a partir das 09 horas. Para tanto, o plenário Benedito Magalhães recebeu atenção especial no último domingo

O recesso parlamentar em Santarém se encerrou no sábado, 14/01, por determinação da Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 015/2013, no seu artigo 6º, que se refere ao artigo 21 da LOM, qual seja: A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de 1º (primeiro) de fevereiro a 30 (trinta) de junho e de 1º (primeiro) de agosto a 15 (quinze) de dezembro, exceto no início de cada legislatura quando os trabalhos serão antecipados para 15 (quinze) de janeiro.

PREFEITO PARTICIPARÁ DA ABERTURA DOS TRABALHOS: O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, participará nesta segunda-feira (16), da sessão solene de abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Santarém para 2017. Na ocasião, o prefeito vai apresentar a mensagem do poder executivo.

CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES E VEREADORES NOVATOS: A presidência da Câmara Municipal de Santarém por meio da Direção Administrativa proporcionou na quinta-feira, 12/01, um treinamento para servidores e vereadores novatos, realizado durante toda a manhã e parte da tarde, no plenarinho. O diretor administrativo, Sandro Lopes, destacou que a intenção é tornar frequentes encontros dessa natureza. “É um começo, uma linha de trabalho que a gente [administração] vai adotar. O presidente gosta de valorizar os servidores, por isso momentos como este deverão fazer parte da rotina da Casa”, disse Sandro Lopes.

O presidente da Câmara, Antônio Rocha (PMDB), salientou que é importante, principalmente, os servidores terem a noção do conhecimento que orienta a vida pública, que de acordo com ele é marcada por muito trabalho. “Para que a gente possa desempenhar nossas atividades à altura do que a população espera”, ressalta.

As orientações foram dadas pelo coordenador do Controle Interno da Câmara, Carlos Lair Maia da Silva, que tem uma experiência de quase 30 anos de trabalho no Poder Legislativo de Santarém. Lair, como é conhecido, apresentou ferramentas indispensáveis às atividades parlamentares e mostrou como usá-las. “A ideia era apresentar o que a Câmara Municipal de Santarém já oferece. Despertar os colegas a buscarem essas informações; dar uma introdução ao processo legislativo, apresentando a Casa, a estrutura interna, e um pouco daquilo que é a movimentação no plenário: as tramitações dos trabalhos, os modelos, auxiliando especialmente os novos vereadores a fazerem um trabalho com excelência”, detalhou o palestrante.

Na oportunidade foi apresentado o site da Câmara, que tem como endereço www.santarem.pa.leg.br. De acordo com Lair o objetivo foi orientar os servidores e vereadores a usarem a página tanto para as tarefas parlamentares de rotina quanto para a divulgação das ações desenvolvidas coordenada pela Assessoria de Comunicação (ASCOM/Câmara). “Nosso papel é apresentar o Poder Legislativo na sua importância, e o site é uma forma de fazer o cidadão entender que a sua participação é essencial para somar forças, porque o parlamentar efetivamente é o porta-voz da população”, enfatiza.

Fonte: RG 15/O Impacto e CMS