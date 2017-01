Diretor de segurança da FPF faz vistoria no estádio Colosso do Tapajós

O diretor de segurança da Federação Paraense de Futebol (FPF), coronel Cláudio Santos, percorreu as dependências do estádio Colosso do Tapajós, na manhã de sábado (14), para verificar as condições da praça de esportes que deve receber os jogos do Parazão 2017. A Prefeitura de Santarém acompanhou a vistoria, por meio do coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação (Semed), José Maria Lira. O diretor administrativo do estádio, Denis Cléber e a gerente de segurança, Edicleuma Marinho e servidores, também estiveram presente. As partidas começam em Santarém no dia 29 de janeiro.

De acordo com coronel Cláudio Santos, alguns serviços de limpeza ainda precisam ser feitos nos arredores das arquibancadas e outras áreas do estádio, mas a quantidade de material é bem menor que a verificada na vistoria realizada em janeiro de 2016. “Verificamos preliminarmente aquilo que foi solicitado pelos órgãos vistoriadores no ano passado. Observamos que algumas questões ainda não foram cumpridas, mas orientamos a gerente de segurança e o coordenador para adoção de medidas que podem ser executadas logo, como a colocação de alambrados em alguns pontos do anel inferior. Fazendo isso, a gestão municipal garante a liberação do estádio pelos Bombeiros e PM, ainda que com restrições ao número de torcedores”, observou o coronel Cláudio Santos.

A direção do estádio foi orientada a providenciar até esta segunda-feira (16), a limpeza ao redor das arquibancadas e da área de acesso às rampas para retirada de restos de material de obra, a fim de que estes não sejam utilizados como armas por torcedores; colocar avisos e abrir letreiros no guarda-corpo, para evitar a aproximação de torcedores na área do fosso; sinalizar áreas de acesso restrito; e mudança do acesso da arbitragem ao estádio.

Santos lembra que houve mudança técnica em outubro de 2015 nos laudos de prevenção de combate a incêndio, engenharia, condições sanitárias e higiene, acessibilidade e conforto. Como os laudos do estádio eram de dezembro de 2015, foram necessárias algumas adequações para liberação do Colosso do Tapajós.

O diretor de segurança da FPF destacou ainda que apesar da recente mudança de governo, houve empenho da nova gestão em providenciar as vistorias o quanto antes. “O prefeito Nélio foi muito ágil em trazer tanto a vistoria da Federação Paraense de Futebol, quanto a Polícia Militar do Estado, para que os clubes não sejam prejudicados”.

Mais duas vistorias ainda serão realizadas no estádio antes da liberação da praça de esportes para os jogos do Parazão – uma da PM e outra da FPF -, por isso o Núcleo de Esporte e Lazer vai concentrar esforços a partir deste fim de semana para que tudo esteja encaminhado até o dia 18. “Temos que ser mais ágeis na adoção de providências para dotar o estádio das condições exigidas pelos vistoriadores, para que não haja impedimento de acesso do público aos jogos agendados para o Colosso do Tapajós. Temos a parceria da Seminfra (Secretaria Municipal de Infraestrutura) e de outras secretarias nessa missão. Na terça-feira virá outra equipe da Federação Paraense e também o vistoriador da Polícia Militar, e acreditamos que vai dar tempo de fazer tudo o que estão nos pedindo”, disse José Maria Lira.

O major PM Luís Cláudio chega a Santarém na tarde desta segunda-feira (16), mas a vistoria no estádio só deve acontecer na manhã de terça-feira (17).

