Defesa Civil vistoria casas atingidas por alagamento no bairro Maracanã

A Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, vistoria na manhã desta quarta-feira (18) as casas dos moradores dos bairros Maracanã I e Maracanã II. O órgão municipal recebeu a denúncia de que as moradias alagam quando chove forte.

Segundo Laura Lopes, coordenadora da Defesa Civil, os moradores informaram que a situação é ocasionada por uma invasão à Área de Preservação Permanente (APP) do Lago do Papucu.

A equipe da Defesa Civil será acompanhada de um fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

TRANSPORTE ESCOLAR É TEMA DE REUNIÃO

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promove nesta quinta-feira (19), uma reunião para tratar sobre Transporte Escolar. O objetivo do encontro é orientar os transportadores escolares, que atendem as regiões de Rios e Planalto, sobre o processo de abertura do Micro Empreendedor Individual (MEI), para que estejam legalizados a prestarem serviço ao poder público.

O encontro será às 9h, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), localizado na Praça da Bandeira, 565, Centro.

Técnicos da Semed e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) devem participar da reunião.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS