Deputado visita municípios da região Oeste para reiterar apoio à população

O deputado federal Francisco Chapadinha (PTN) iniciou uma série de visitas pelos municípios da região do oeste do Pará para conversar com prefeitos, lideranças e correligionários políticos sobre as principais demandas das cidades. A programação iniciou pela região da Calha Norte. No final da semana que passou, o deputado Chapadinha visitou os municípios de Prainha, Almeirim, Monte Alegre, Óbidos e Curuá. Em todos foi recepcionado pelos prefeitos e vice-prefeitos, ocasião em que o parlamentar federal reiterou o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento da região. “A ideia é que possamos caminhar lado a lado, em prol da qualidade de vida da nossa população”, disse Chapadinha.

O único representante de Santarém, oeste do Pará, eleito para a Câmara Federal com 63.671 votos, Chapadinha desde o início de seu mandato prioriza a área da saúde. E vem seguindo à risca essa bandeira de luta. Durante as visitas, aproveitou para anunciar Emendas já aprovadas por ele para vários municípios, que contemplam construção e reforma de Unidades Básicas de Saúde. No município de Almeirim, por exemplo, R$ 250 mil estão empenhados para a construção, reforma e compras de equipamentos para o Hospital Municipal, por meio do Ministério da Saúde. Para os municípios de Monte Alegre e Óbidos, R$ 816 mil foram empenhados, a pedido do deputado, para a construção de Unidade Básica de Saúde, sendo R$ 408 mil para cada um.

Além de ouvir as demandas dos prefeitos eleitos e reeleitos para o pleito 2017/2020, Chapadinha tem destacado emendas para atender os anseios dos moradores. No município de Curuá, foi anunciado um montante de R$ 500 mil, sendo R$ 250 mil para a construção de uma praça pública e R$ 250 mil para a implantação de um microssistema de abastecimento de água, via Fundação Nacional de Saúde. “Nossa preocupação vai além, por isso, é importante ouvir os representantes do executivo”, reforçou.

Em todos os municípios que visitou na primeira etapa da viagem pela região, o deputado Chapadinha tornou a ver as necessidades de perto. Além da saúde, a parte de infraestrutura merece atenção especial. “Durante as conversas, os prefeitos foram unânimes em pedir nosso apoio para ajudar tanto na área urbana, quanto na área rural, e nós vamos continuar nessa luta de melhorar as vias dos municípios para garantir o ir e vir das pessoas”, garantiu.

Outro ponto destacado nas visitas do deputado foi o apoio à educação, que também compõe a bandeira de luta de Chapadinha.

Sempre atento às necessidades do povo da região, o deputado Chapadinha não tem medido esforços na Câmara Federal. No período em que está em recesso das sessões ordinárias, o parlamentar pretende visitar ainda os municípios da Transamazônica, Santarém-Cuiabá e região do Tapajós, logo após retorna à Brasília, onde participará no dia 1º. de fevereiro da eleição da nova diretoria da Câmara Federal.

Fonte: RG 15/O Impacto e Nubya Oliveira