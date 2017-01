Laudo da Polícia Militar sobre a vistoria do estádio deve sair em até 48 horas

A Prefeitura de Santarém, através do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) acompanhou na manhã desta terça feira (17), a última vistoria das instalações do Estádio Colosso do Tapajós, antes da liberação da praça de eventos para os jogos do Campeonato Paraense de Futebol, edição 2017.

Com um olhar bastante criterioso, o subcomandante do Batalhão de Eventos da Polícia Militar do Estado do Pará, major Luiz Octávio de Lima Raiol, realizou a vistoria. Ele tem um prazo de até 48 horas para emitir o laudo.

De acordo com major Luiz Octávio, o laudo de vistoria da Polícia Militar será encaminhado à Federação Paraense de Futebol (FPF), Ministério Público Estadual (Promotoria do Direito do Consumidor) em Belém, Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O subcomandante fez recomendações à administração do estádio quanto à melhoria da limpeza dos banheiros, do fosso e do entorno das arquibancadas. Alertou ainda para a divisão de área de torcidas, como forma de evitar confrontos. “Além dos itens que nós vistoriamos, vamos analisar a documentação do estádio e da gerência de segurança. De posse de todos esses documentos é que nós teremos condições de emitir o laudo de vistoria da Polícia Militar. Na vistoria nós nos baseamos na Portaria 290, do Ministério do Esporte. O objetivo da Polícia Militar, é garantir a segurança de quem vai ao estádio assistir ao espetáculo esportivo”, finalizou o major.

O vistoriador iniciou os trabalhos verificando itens que ficaram pendentes na vistoria de 2016: fosso (limpeza, proteção e sinalização) e colocação de cadeiras nas arquibancadas. Em relação ao fosso, os serviços de limpeza e sinalização já estão sendo feitos; a proteção com vidros está no planejamento da obra de reforma e ampliação do estádio e compete ao Governo do Estado, bem como a colocação de cadeiras.

José Maria Lira, coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), acompanhou a vistoria e disse que está tranquilo em relação à liberação do estádio, já tudo o que compete à Prefeitura está sendo providenciado para garantir a segurança dos torcedores. “Os laudos estão todos em dia, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto de Engenharia e da Vigilância Sanitária. O plano de segurança do estádio será entregue nesta terça à tarde. Nós esperamos que o major Luiz Octávio saia daqui com uma boa impressão e dê um laudo favorável à liberação do estádio para um público de 8.500 pessoas”, concluiu.

O chefe de gabinete da Prefeitura de Santarém, Erasmo Maia, acompanhou a vistoria representando o prefeito Nélio Aguiar que cumpre agenda de trabalho em Belém. Erasmo disse ao vistoriador que há determinação do prefeito para que tudo aquilo que for de competência do município na manutenção do estádio, seja viabilizado no mais curto espaço de tempo possível. A vistoria também foi acompanhada pela secretária municipal de Educação, Marluce de Pinho; o administrador do estádio, Dênis Cléber; e pelo diretor financeiro do Clube São Raimundo, Antônio Sampaio.

Fonte: RG 15/O Impacto e Silvia Vieira/PMS