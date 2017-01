Prefeito participa da posse do novo presidente do TCM-PA em Belém

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, participou nesta terça-feira (17), em Belém, da posse do novo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios no Pará (TCM-PA), o conselheiro Daniel Lavareda; e da vice-presidente, conselheira Mara Lúcia Barbalho. Nélio esteve acompanhado do vereador Junior Tapajós.

Daniel e Mara Lúcia assumem o TCM para o biênio 2017/2018. O prefeito de Santarém destacou a importância da nova presidência do órgão para o município. “Temos interesse da ida do Tribunal de Contas até Santarém para que possam realizar eventos, treinamentos e orientação. Até porque o TCM tem se posicionado, não somente no seu papel de punir, mas principalmente nas ações preventivas de evitar erros nas prestações de contas, desvios de condutas e orientar a equipe técnica da administração pública para que tudo seja feito dentro da legislação vigente”, destacou Nélio.

O TCM-PA tem projetos de ações no interior do Estado com intuito de focar na qualificação técnica de servidores.

RECEPTIVO TURÍSTICO SERÁ IMPLANTADO PAR DIVULGAR O CARNAVAL SANTARENO NO AEROPORTO

A Prefeitura Municipal de Santarém, através da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), reuniu na tarde de segunda-feira (16), com os representares das Agremiações Carnavalescas e da Infraero para apresentar uma proposta da realização do primeiro receptivo aos turistas (que tem como objetivo implementar ações de divulgação do Carnaval Santareno), no período que antecede o carnaval 2017 (13 à 21 de fevereiro).

A recepção aos visitantes será na sala de desembarque do Aeroporto de Santarém – Maestro Wilson Fonseca. A atração ficará sob a responsabilidade dos Blocos Carnavalescos da Liga Independente dos Blocos de Empolgação de Santarém (Libes) que a cada dia se revezarão para apresentar a suas músicas, mascotes, abadás e históricos de cada bloco; tudo acontecerá durante a tarde, nos horários de chegada de cada voo.

De acordo com o secretário de Turismo, Pablo Barrudada, esta ação possibilitará uma melhor divulgação do carnaval Santareno: “uma das maiores queixas dos representantes das Agremiações Carnavalescas é a falta de divulgação do Carnaval de Santarém, por isso decidimos apostar no receptivo como uma forma de ampliar a divulgação e apresentar aos visitantes que chegam à cidade, a identidade do carnaval do município” finalizou.

O representante da Libes, Adailson Sardinha, elogiou a iniciativa da Semtur. “Acreditamos que essa ação vai ajudar não só na divulgação do carnaval, mas na promoção dos blocos”, afirmou.

O superintendente do Aeroporto de Santarém, Altemar Rodrigues, enfatiza que a programação será uma grande oportunidade para promover os eventos carnavalescos do município: “o receptivo será um meio muito importante para a divulgação da programação do carnaval, pois os blocos com certeza chamarão a atenção dos passageiros que desembarcam em Santarém, com as apresentações que possibilitarão que eles, já sintam o clima do carnaval de Santarém”, finalizou.

De acordo com o secretário de Turismo, Pablo Barrudada, o local do receptivo terá uma ornamentação carnavalesca, apresentação das coreografias dos blocos e material informativo com a programação do Carnaval Santareno. Na próxima semana uma nova reunião deve acontecer para tratar sobre os detalhes da programação do receptivo.

Fonte: RG 15/O Impacto Ascom/PMS