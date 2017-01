Semma constata desmatamento nas proximidades da escola da floresta e igarapé do Jatuarana

Após denúncias de moradores da comunidade Caranazal, Km 26 da PA – 457, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Prefeitura de Santarém, constataram, na manhã desta terça-feira (17), o desmatamento em áreas situadas nas proximidades da Escola da Floresta: Irmã Dorothy Stang e Igarapé do Jatuarana, terras que fazem parte da Área de Proteção Ambiental Alter do Chão (APA Alter do Chão).

Segundo o chefe de fiscalizações da Semma, Arlem Lemos, nas imediações do Igarapé do Jatuarana que corta a PA-457 foram encontradas a supressão e queima da vegetação, além de uma ponte de madeira com o represamento do curso d’agua. Os fiscais ainda constataram, cerca de 1 hectare de floresta desmatada por máquina pesada, “Durante a vistoria, nossa equipe não encontrou pessoas nos locais, mas assim que forem identificados os autores dos crimes ambientais, eles serão notificados”, informou Arlem Lemos.

A partir de agora, a Semma procederá com embargamento das áreas fundamentadas no Artigo 48 da Lei 9.605/98, que dispõe sobre as punições e providências para crimes ambientais.

Fonte: RG 15/O Impacto e Júlio César Guimarã