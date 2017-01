Alcoa apoia formação de jovens empreendedores em Juruti

Vinte e três estudantes receberam certificado de conclusão pelo Programa Miniempresa, que desde sua implantação já beneficiou 75 jovens.

Após 15 semanas vivenciando a experiência de gerenciar uma fábrica de cabides de alumínio, 23 estudantes do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Vereador Raimundo de Sousa Coelho, em Juruti, no oeste paraense, receberam certificado de conclusão pelo Programa Miniempresa. Essa é a terceira turma formada pelo programa, realizado pela Alcoa como parte de suas ações de responsabilidade social do empreendimento de mineração de bauxita no município e que tem apoio do Instituto Alcoa e da Junior Achievement.

Ao longo de três anos, o programa Miniempresa atendeu três escolas, beneficiando 75 alunos que comandaram uma produção de 3.210 cabides de alumínio. Resultados que enchem de orgulho os parceiros da iniciativa. “Aplicamos o programa em outras unidades da Alcoa e isso nos orgulha bastante. Temos visto que a Miniempresa é importante para a formação de jovens por dar uma visão para eles de futuro. Gostamos de ver o brilho nos olhos desses alunos, que confirmam em seus depoimentos que o programa deixa uma contribuição de empreendedorismo e oferece uma visão estratégica de planejamento e de execução”, afirmou Affonso Bizon, diretor da Alcoa Juruti.

Os estudantes também celebraram a conquista. “Acredito que a experiência da Miniempresa não só na minha vida, mas de todos os alunos participantes, acrescentou bastante na organização de uma empresa e como fazer para gerenciá-la. No período da Miniempresa foi ótimo, pois todos nos esforçamos muito para acordar cedo e cumprir as tarefas para alcançar as metas planejadas. Antes pensava em ser advogada, mas depois que conheci o programa isso mudou muito. Já penso em ser uma empreendedora”, disse confiante a estudante Ítala Oliveira, que desempenhou o papel de diretora de Marketing da Miniempresa.

Quem também sonha em ser um empreendedor de sucesso é Weverton Cordeiro, que ocupou o cargo de presidente da Miniempresa. “Não tinha noção de como uma empresa funcionava por dentro. Com o programa, aprendi a administrar e conhecer o funcionamento de diversas áreas importantes para o negócio, como marketing, finanças, recursos humanos e produção em si. A partir de agora, com essa nova experiência, sonho em montar uma empresa que atenda os clientes com produtos de qualidade e ofereça boas condições de trabalho aos funcionários”, declarou.

