Celpa disponibiliza o recebimento da fatura de energia por e-mail

De maneira mais fácil, rápida e segura as faturas de energia elétrica agora podem ser acessadas por e-mail

Com o intuito de levar mais comodidade aos clientes, a Celpa está disponibilizando o serviço de recebimento das faturas por e-mail. A iniciativa traz mais agilidade e segurança na hora de receber o documento e também contribui para a diminuição de resíduos no meio ambiente.

Para aderir à novidade, o cliente titular da conta contrato (antiga unidade consumidora) deve se dirigir até a agência de atendimento da Celpa mais próxima de sua residência para fazer a inscrição. É necessário levar uma cópia e original do documento de identificação para solicitar a adesão do serviço. As contas recebidas por e-mail também poderão ser pagas via internet banking.

De acordo com o executivo de relacionamento com o cliente da Celpa, Gilliard Vaz, o acesso às faturas por e-mail é mais uma forma de facilitar e melhorar o atendimento. “Com este serviço nós pretendemos ampliar o leque de opções no qual os clientes podem ter acesso a fatura de energia. Recebê-la por e-mail trará mais comodidade e agilidade para que os cidadãos tenham um maior controle das suas despesas com energia elétrica”, afirma Alexandro.

Além do novo serviço por e-mail, as faturas também estão disponíveis no site da empresa, o www.celpa.com.br, e também por meio do aplicativo da Celpa que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas android e IOS.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa