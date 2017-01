Biblioteca Pública Municipal completa 50 anos com programação cultural gratuita ao público

Comemoração inicia na sexta-feira (20) e encerra na quinta-feira (26). Apresentações de músicas e filmes estão incluídas na programação.

A Biblioteca Pública Municipal Paulo Rodrigues dos Santos, administrada pela Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), completa na próxima sexta-feira, 20 de janeiro, 50 anos de fundação. A instituição é referência de informação, leitura, entretenimento e lazer para a sociedade santarena e visitantes.

Para celebrar a data, com o apoio de parceiros, será realizada uma programação diversificada, que inclui contação de estórias infantis, doação de livros, exibição de filme, lançamento de livro, leitura, música e pintura. Além dessas atividades, será entregue premiação ao leitor destaque do acervo. A programação será gratuita ao público.

“Entre os convidados da música, teremos o superintendente e pianista da Fundação Carlos Gomes da capital paraense, Paulo José Campos de Melo. Ele estará executando o projeto ‘Cinema Mudo Com Música ao Vivo’. Trata-se da exibição do filme, ‘O Circo’, de Charles Chaplin, com trilha sonora criada e executada ao vivo pelo pianista”, explicou a bibliotecária do acervo, Cátia Alvarez.

Há meio século, a Biblioteca Municipal colabora com os usuários, com a intenção de: democratizar o acesso à informação e aos registros do conhecimento humano; estimular o hábito da leitura; preservar o acervo cultural enquanto patrimônio público; incentivar a transformação da consciência e das relações sociais visando um maior e melhor desenvolvimento da sociedade e usar a tecnologia para transformação social, a educação e cidadania.

Sobre a instalação do prédio

A Biblioteca Municipal Paulo Rodrigues dos Santos foi fundada em 20 de janeiro de 1967. À época funcionava nas dependências do Theatro Municipal Victória, na área central da cidade. Em 1975 foi transferida para o prédio da Casa da Cultura, no bairro Santa Clara. Em 22 de junho de 2006, a Prefeitura Municipal de Santarém, em parceria com a Fundação Cargill de Santarém, reformou e reinaugurou a Biblioteca

O espaço possui acervo com aproximadamente 13 mil exemplares, distribuídos em: livros históricos, didáticos, científicos, enciclopédias, mapas, literatura infantil, literatura brasileira e estrangeira, periódicos e obras paraenses. Desta última categoria estão expostos 700 exemplares na biblioteca.

O ambiente é totalmente climatizado e bem iluminado, com capacidade para 56 usuários acomodados no salão geral de estudos. A consulta é livre ao acervo geral (direto nas estantes e/ou online). A biblioteca possui internet gratuita e conta com espaço anexo para atividade lúdico- educativas, audiovisuais e telecentro.

Localizada na Avenida Borges Leal, 1558, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Travessa Silvino Pinto, no bairro Santa Clara. (Anexo a Casa da Cultura), a Biblioteca Municipal faz atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DOS 50 NOS

Entrada Franca

20/01 (SEXTA-FEIRA)

18 h – Cerimônia de Abertura

Entrega de premiação ao leitor destaque

Doação de livros pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Apresentação do Grupo Sorriso Aberto Show

Local: Biblioteca Pública Municipal

23/01 (SEGUNDA-FEIRA)

15 h – Vesperal de Cinema

Exibição do filme “Coração de Tinta”

Local: Biblioteca Pública Municipal

24/01 (TERÇA-FEIRA)

10 h – Era Uma Vez

“Estórias” infantis (professora Dessirrê Marcião)

15 h – Sessão de autógrafos

Lançamento do Livro: “Tão Jovens e tão cruéis”

Autor: Cezar Ribeiro

Local: Biblioteca Pública Municipal

25/01 (QUARTA-FEIRA)

10 h – A Cor da Palavra

Leitura, pintura livres e outros.

Local: Biblioteca Pública Municipal

15 h – Vesperal de Cinema

Exibição do Filme: “Mãos Talentosas”

Local: Biblioteca Pública Municipal

26/01 (QUINTA-FEIRA)

18 h – Cinema Mudo Com Música ao Vivo

Exibição do filme, “O Circo”, de Charles Chaplin, com trilha sonora criada e executada ao vivo pelo pianista Paulo José Campos de Melo.

20h – O Som da Palavra

Breve concerto da Orquestra Filarmônica Municipal de Santarém

Local: Casa da Cultura, auditório Felisbelo Jaguar Sussuarana

Sugestão de entrevistado:

Cátia Alvarez (bibliotecária): (93) 99186-7176

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS