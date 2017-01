Coluna Impacto Ed. 1129

UNIÃO DOS PARLAMENTARES

Presidente da Câmara, vereador Antonio Rocha, do PMDB (foto), falou à coluna sobre a crise econômica que assola o País. “Santarém é uma cidade que cresceu, que tem pessoas de todos os lugares. A gente não tem que olhar a crise. Temos de trabalhar mais um pouco para que possamos sobreviver nesse momento que o País passa. Às vezes quando tem uma liderança numa Casa, que faz parte no caso da presidência, no comando dos trabalhos, é importante conversar com cada um. Porque nós sabemos que para fazermos uma Câmara bacana, trabalhar pelo povo, que nós fomos eleitos para isso, precisamos manter a união aqui nesta Casa. Alguém tem que ceder um pouquinho, para poder as coisas darem certo. Então, nós vamos trabalhar em cima disso para que a população se orgulhe de ter esses vereadores aqui na Câmara Municipal de Santarém”, disse Rocha.

RESTAURANTE POPULAR

A reabertura do Restaurante Popular, que funciona nas dependências do Mercadão 2000, pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e que foi fechado pelo governo de Alexandre Von, recebeu elogios na Câmara de Santarém através do vereador Dayan Serique (PPS). “Parabenizo a atual gestão na pessoa da secretária Celsa Aguiar, titular da Semtras, e destaco a importância do Restaurante Popular para um público carente e necessitado, que conta todos os dias com uma refeição boa, de qualidade e barata”, disse Serique.

PREÇOS ABUSIVOS

Vereador Ronan Liberal Jr. (foto) lamentou o fato de que muitas famílias estariam recebendo talões de água e luz com valores exorbitantes. De acordo com o peemedebista, a questão chegou a outros gabinetes, em que famílias de baixa renda estariam reclamando das contas que têm chegado às suas residências. “Uma demanda que foi distribuída a outros vereadores, com relação aos preços abusivos cobrados pela Celpa e pela Cosanpa”, informa. O Vereador enfatizou que o direito de tarifas menores a serem cobradas das famílias de baixa renda não estaria sendo respeitado. “Os preços que estão sendo cobrados são injustos. Isso precisa ser avaliado”, denunciou.

CASA AZUL

Será inaugurada nesta sexta-feira, dia 20, às 08 horas, a Casa Azul, local que acolherá pessoas com problemas de autismo. A instituição funcionará na Rua B – S/Nº, no bairro da Nova República e só foi possível devido a força de vontade dos membros que fazem parte do Instituto Beneficente Prática do Bem.

GUARDA MUNICIPAL ARMADA

Vereador e delegado Jardel Guimarães (PODEMOS), em contato com a coluna, falou de uma coisa que faz parte de sua carreira profissional: a segurança pública. De acordo com ele, o Município precisa de mais atenção nessa área. “O aumento do crime é um fenômeno nacional, e Santarém não está imune. Isso em decorrência principalmente do tráfico de drogas. Nós temos certeza que o Poder Executivo irá olhar com carinho para a segurança pública”, observa. Aprovado em 2016, o projeto de Lei que cria a Guarda Municipal ainda não saiu do papel, e o parlamentar aproveitou para pedir do Executivo a implantação do serviço. “É necessário que o poder público municipal instale a Guarda Municipal. É necessário que seja armada, treinada e preparada. Porque Guarda Municipal desarmada é decorativa que não contribui com a segurança do Município”, declarou.

1º ANINHO DE VALENTINA

A princesinha Valentina Belotto Miranda (foto), filha de Cristina Belotto e Arthur Miranda, estará completando seu 1º aninho neste sábado, dia 21. Na ocasião, a aniversariante, ao lado seus pais e irmãos, estará recebendo seus familiares e convidados com uma super festa na Pizzaria Massabor, que receberá decoração da “Minnie”.

Retoques

A coluna parabeniza o empresário e professor de educação física Hélio Ferreira dos Santos Junior (foto), que troca de idade nesta sexta-feira, dia 20 e festeja a data ao lado de seus familiares e amigos. * Vereador Didi Feleol (PDT) aproveitou a primeira sessão ordinária da nova legislatura para homenagear a Rádio Comunitária do Lago Grande, que completou 18 anos no último dia 10 de janeiro. * Muito boa a atitude do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e também vice-Prefeito, José Maria Tapajós, que mandou fazer o serviço de roçagem, podas e limpeza da área em torno do Restaurante Universitário (RU) da Ufopa, localizado no cruzamento da Rua 24 de outubro com a Travessa 28 de julho, no bairro do Salé. * O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Pará, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa, promove nos dias 19 e 20 de janeiro, em Santarém, o I Seminário em Defesa do Saneamento enquanto Política Pública. Aberto ao público e à comunidade acadêmica, o evento está sendo realizado no Auditório Pérola da Unidade Amazônia, na Avenida Mendonça Furtado. * A Primeira Igreja Batista de Santarém realiza no sábado e domingo (21 e 22) seu 113º ano de organização, com o tema “Uma Igreja vivendo em unidade”. O evento acontece em seu templo na Av. Rui Barbosa, e terá como preletor oficial o Pastor Paulo Cezar (Grupo Logos). * A Biblioteca Pública Municipal Paulo Rodrigues dos Santos completa nesta sexta-feira, 50 anos de fundação. Uma vasta programação será realizada para comemorar a data, que se encerrará na quinta-feira, dia 26. * Deputado Federal Beto Salame, presidente estadual do Partido progressista (PP), estará em Santarém neste domingo (22), onde reunirá no Plenarinho da Câmara Municipal, às 11 horas. Aqui ele será recepcionado pelo advogado Osmando Figueiredo.